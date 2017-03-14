17/11/2017

Родственникам погибших пассажиров и пострадавшим в ДТП в Марий Эл положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей

Родственники погибших и пассажиры, пострадавшие при ДТП в Марий Эл, получат страховые выплаты в СПАО «Ингосстрах»



Родственникам погибших пассажиров и пострадавшим в ДТП с микроавтобусом в Марий Эл положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СПАО «Ингосстрах».



В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты.



По сообщениям СМИ, 16 ноября в Республике Марий Эл на автодороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск столкнулись маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter и лесовоз. В результате 15 человек погибли, в том числе водитель микроавтобуса и 14-летний подросток-пассажир. Четыре человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу.

Родственникам погибших пассажиров и пострадавшим в ДТП с микроавтобусом в Марий Эл положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СПАО «Ингосстрах».В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты.По сообщениям СМИ, 16 ноября в Республике Марий Эл на автодороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск столкнулись маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter и лесовоз. В результате 15 человек погибли, в том числе водитель микроавтобуса и 14-летний подросток-пассажир. Четыре человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. «Тема обгона становится всё более актуальной в том числе вследствие развития групповых пассажирских перевозок и пропаганды общественного транспорта взамен личного - поэтому ошибка водителя очень сильно влияет на безопасность всех участников дорожного движения. Именно такие последствия мы видим в ситуации ДТП в Республике Марий Эл», - сказал Игорь Юргенс.

Президент НССО пояснил, чтобы получить выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Иждивенцы или родственники погибших должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их родство или факт нахождения на иждивении.



Игорь Юргенс напомнил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 млн рублей. Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. Например, за переломы конечностей выплаты составляют от 60 до 300 тысяч исходя из степени тяжести травмы и места перелома, при этом минимальная травма (ушиб или ссадина) оценивается в 1 тыс. рублей. При сочетании нескольких повреждений размер выплат суммируется в пределах 2 млн рублей. Как правило, суммы выплат по таблице значительно превышают те фактические расходы, которые понадобятся потерпевшим, чтобы восстановиться после происшествия.



С 1 января 2013г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. Президент НССО пояснил, чтобы получить выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Иждивенцы или родственники погибших должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их родство или факт нахождения на иждивении.Игорь Юргенс напомнил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 млн рублей. Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. Например, за переломы конечностей выплаты составляют от 60 до 300 тысяч исходя из степени тяжести травмы и места перелома, при этом минимальная травма (ушиб или ссадина) оценивается в 1 тыс. рублей. При сочетании нескольких повреждений размер выплат суммируется в пределах 2 млн рублей. Как правило, суммы выплат по таблице значительно превышают те фактические расходы, которые понадобятся потерпевшим, чтобы восстановиться после происшествия.С 1 января 2013г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Источник - пресс-служба ВСС, РСА и НССО. Нравится

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