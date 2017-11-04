РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации), Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выяснит причины исключения семей с третьим ребёнком 2017 года рождения из категорий получателей мер социальной поддержки. Как сообщило 15 ноября(Российское агентство правовой и судебной информации), Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выяснит причины исключения семей с третьим ребёнком 2017 года рождения из категорий получателей мер социальной поддержки.

Соответствующая информация поступила омбудсмену в коллективных обращениях жителей Чувашской Республики и Республики Марий Эл. Из них следует, что в указанных регионах образовался пробел в правовом регулировании вопроса предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком трёхлетнего возраста, причём касается это детей 2017 года рождения.Как пояснили в пресс-службе омбудсмена, действующим законодательством обеих республик была определена процедура предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года. На последующий период эти нормы не пролонгировались в связи с отсутствием средств в региональных бюджетах, однако 18 октября 2017 года Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан Указ, разрешающий механизм софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств субъектов России. Это позволит с 1 января 2018 года осуществлять выплаты на детей, рождённых в 2018 году, однако нарушит права детей, рождённых в 2017 году, фактически лишая их семьи государственной поддержки.Кузнецова не исключает, что аналогичная ситуация могла сложиться и в других регионах страны.

"По инициативе детского омбудсмена в Государственной Думе дана рекомендация депутатам провести мониторинг мер социальной поддержки семей в регионах. Отдельный запрос по ежемесячным выплатам на третьего ребёнка будет направлен региональным уполномоченным по правам ребёнка", - сообщает аппарат омбудсмена.

Кроме того, Анна Кузнецова намерена обратить внимание полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича на ситуацию, сложившуюся в двух регионах округа.

"Мы последовательно заявляем о необходимости обеспечения равных прав на социальную поддержку семьям вне зависимости от региона проживания. Не должно быть такого, что в одном субъекте выплаты на третьего ребёнка осуществляются, а в другом – нет. Это подрывает основы государственной демографической и семейной политики", – сказала Кузнецова.