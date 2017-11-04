14 ноября отмечался Всемирный день борьбы против диабета.В Йошкар-Оле в течение всего дня любой желающий мог измерить уровень сахара в крови и получить консультацию врача-эндокринолога. Этой возможностью воспользовались 112 жителей столицы, из них у 13 человек оказался сахар выше нормы, трое из них даже не подозревали, что у них есть такая проблема. Они записаны на прием к врачу.Во Всемирный день диабета 52 пациента с таким диагнозом прошли обучение в Школе диабета на базе Диабетической аптеки. Сегодня Эндокринологический центр второй поликлиники имеет двух сертифицированных медсестер, обученных в Эндокринологическом центре в Москве – Эльвиру Ушакову и Наталью Швалеву, которая и вела занятия.Специалисты АО «Марий Эл-Фармация» предоставили возможность посетителям аптеки продегустировать продукцию, предназначенную для больных диабетом, и купить необходимые препараты.Проблеме сахарного диабета сейчас уделяется очень пристальное внимание, поскольку численность больных за последнее десятилетие увеличилась более чем в два раза. В Марий Эл регистр насчитывает 20813 человек (160 человек – дети), в Йошкар-Оле – 10688 человек.

– Десять лет в поликлинике № 2 работает Эндокринологический центр, – рассказывает его руководитель Е.В. Фролова, – где мы обучаем больных сахарным диабетом сохранять достойное качество жизни при этом заболевании. Для обучения используются специально разработанные программы, адресованные конкретным контингентам больных и содержащие практические советы. В год здесь обучаются около полутысячи больных. Эффективность занятий доказана: улучшаются клинико-лабораторные показатели, снижается количество пациентов с осложнениями диабета (слепота, кома, ампутация конечностей, инвалидность). Нам бы хотелось, чтобы занятия посещали больше людей, и не только сами больные, но и их родственники.

Второй год поликлиника № 2 проводит общегородскую акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом в Диабетической аптеке. Традиция будет продолжена и дальше.Школа сахарного диабета в Диабетической аптеке работает ежедневно, кроме выходных, начало занятий – в 16.15. Можно приходить всем без направления врача. Во время занятий есть возможность измерить уровень сахара в крови.