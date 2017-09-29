15/11/2017

Опыт казначейства рассмотрен на совещании в правительстве Марий Эл





О взаимодействии с органами власти в части государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, говорили на совещании в Доме Правительства региона. Встреча состоялась под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергея Сметанина.



Приветственным словом он открыл совещание, подчеркнув важность проводимой работы.

Повышение эффективности бюджетных расходов – ключевое направление бюджетной политики республики. В связи с этим новации, внедряемые органами Федерального казначейства, направлены на обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств, стабильности и открытости бюджетного процесса.О взаимодействии с органами власти в части государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, говорили на совещании в Доме Правительства региона. Встреча состоялась под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергея Сметанина.Приветственным словом он открыл совещание, подчеркнув важность проводимой работы. «Тема очень актуальная, особенно в конце года», - обратил внимание собравшихся Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин.

С основным докладом выступила руководитель ведомства Ангелина Астафьева. Она отметила, что наряду с кассовым обслуживанием исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, учетом и отчетностью, финансовым контролем, в ближайшие годы на развитие информационных систем Федеральным казначейством будет сделан основной упор. Это необходимо для того, чтобы с их помощью реализовать те проекты, которые запланированы в Стратегической карте и планах деятельности органов казначейства.



На сегодняшний день в Казначействе России реализованы и функционируют ряд ИТ-сервисов, среди которых государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), единая информационная система в сфере закупок (ЕИС в сфере закупок), официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (ГМУ), государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАСУ) и государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»).



Данные информационные системы являются сферой активного взаимодействия органов Федерального казначейства в лице Управлений на территории субъектов страны, с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, а также учреждений и организаций практически всех форм собственности в самых разных областях деятельности.



Ангелина Астафьева, отдельно остановившись на каждом из ИТ-сервисов, рассказала об актуальных вопросах взаимодействия УФК по РМЭ с органами власти.​ С основным докладом выступила руководитель ведомства Ангелина Астафьева. Она отметила, что наряду с кассовым обслуживанием исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, учетом и отчетностью, финансовым контролем, в ближайшие годы на развитие информационных систем Федеральным казначейством будет сделан основной упор. Это необходимо для того, чтобы с их помощью реализовать те проекты, которые запланированы в Стратегической карте и планах деятельности органов казначейства.На сегодняшний день в Казначействе России реализованы и функционируют ряд ИТ-сервисов, среди которых государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), единая информационная система в сфере закупок (ЕИС в сфере закупок), официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (ГМУ), государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАСУ) и государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»).Данные информационные системы являются сферой активного взаимодействия органов Федерального казначейства в лице Управлений на территории субъектов страны, с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, а также учреждений и организаций практически всех форм собственности в самых разных областях деятельности.Ангелина Астафьева, отдельно остановившись на каждом из ИТ-сервисов, рассказала об актуальных вопросах взаимодействия УФК по РМЭ с органами власти.​

Источник - Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Нравится

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