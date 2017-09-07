ПАО «ТНС энерго Марий Эл» передало в коллекторское агентство сведения по четырем тысячам неплательщиков, допустивших накопление просроченной задолженности.«ТНС энерго Марий Эл» ведет постоянную работу с неплательщиками, но объем задолженности по-прежнему находится на критическом уровне. По состоянию на 1 октября 2017 года общая сумма долга потребителей перед гарантирующим поставщиком составляет 1,024 млрд рублей, при этом более 270 млн рублей — это долги именно населения и приравненных к нему категорий потребителей.С целью сокращения объема задолженности и повышения уровня платежной дисциплины энергетики были вынуждены обратиться в коллекторское агентство.

— Теперь долгами свыше 3 000 рублей будут заниматься коллекторы, таких клиентов нашей компании в республике более 4 000. Мы понимаем, что потребители электроэнергии могут быть в разных жизненных ситуациях и с различным материальным положением, поэтому при выборе коллекторов ключевым показателем мы выделили их подход к работе с людьми. Для нас важно, чтобы коллекторы использовали исключительно законные методы, — комментирует начальник пресс-службы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Александр Киселев.

На днях в адрес потребителей, чей долг превышает 3 000 рублей, будут направлены уведомления о передаче информации по их долгам коллекторам. В письме каждому клиенту-неплательщику гарантирующий поставщик сообщит конкретную сумму долга и еще раз напомнит о необходимости его погашения в пятидневный срок. По вопросам расчетов и начислений потребители электрической энергии могут обратиться в любой из центров обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а по факту оплаты или в случае невозможности оплаты обращаться следует уже в коллекторское агентство по указанным в письме контактным данным.Энергосбытовая компания рекомендует своим клиентам не копить долги и оплачивать счета вовремя.