ПАО «ТНС энерго Марий Эл» передало в коллекторское агентство сведения по четырем тысячам неплательщиков, допустивших накопление просроченной задолженности.
«ТНС энерго Марий Эл» ведет постоянную работу с неплательщиками, но объем задолженности по-прежнему находится на критическом уровне. По состоянию на 1 октября 2017 года общая сумма долга потребителей перед гарантирующим поставщиком составляет 1,024 млрд рублей, при этом более 270 млн рублей — это долги именно населения и приравненных к нему категорий потребителей.
С целью сокращения объема задолженности и повышения уровня платежной дисциплины энергетики были вынуждены обратиться в коллекторское агентство.
— Теперь долгами свыше 3 000 рублей будут заниматься коллекторы, таких клиентов нашей компании в республике более 4 000. Мы понимаем, что потребители электроэнергии могут быть в разных жизненных ситуациях и с различным материальным положением, поэтому при выборе коллекторов ключевым показателем мы выделили их подход к работе с людьми. Для нас важно, чтобы коллекторы использовали исключительно законные методы, — комментирует начальник пресс-службы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Александр Киселев.
На днях в адрес потребителей, чей долг превышает 3 000 рублей, будут направлены уведомления о передаче информации по их долгам коллекторам. В письме каждому клиенту-неплательщику гарантирующий поставщик сообщит конкретную сумму долга и еще раз напомнит о необходимости его погашения в пятидневный срок. По вопросам расчетов и начислений потребители электрической энергии могут обратиться в любой из центров обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а по факту оплаты или в случае невозможности оплаты обращаться следует уже в коллекторское агентство по указанным в письме контактным данным.
Энергосбытовая компания рекомендует своим клиентам не копить долги и оплачивать счета вовремя.
Справка о компании:
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Марий Эл, входит в состав Группы компаний «ТНС энерго». «ТНС энерго Марий Эл» оказывает услуги во всех районах Республики Марий Эл, обслуживая более 313 тыс. жителей и свыше 7,7 тыс. организаций и предприятий региона. Занимаемая доля рынка 86,59%. По итогам 2016 года компания реализовала 1,87 млрд кВт*ч электроэнергии.
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2016 года составил 64,7 млрд кВт*ч.