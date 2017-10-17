Моногорода России: Сергей Неверов отметил важность поддержки малого бизнеса в данных регионах
Как сообщает сайт Государственной Думы РФ, 13 ноября состоялись парламентские слушания на тему: «Комплексное развитие моногородов». Организаторами мероприятия выступили Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, представители профильных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов и руководители органов местного самоуправления.
Темами для обсуждения стали особенности правоприменительной практики и перспектив законодательного регулирования статуса моногородов, практики решения органами местного самоуправления моногородов вопросов местного самоуправления и переданных государственных полномочий.
«Моногорода – это города, которые всегда обеспечивали могущество нашей страны», – подчеркнул заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов. По его словам, 10 процентов населения нашей страны проживают в моногородах, уровень безработицы в этих населенных пунктах выше среднего в 1,5 раза. С.Неверов рассказал о законотворческой работе в этом направлении, Государственной Думой был принят ряд законопроектов о налоговых льготах для моногородов.
Сергей Неверов также отметил важность поддержки малого бизнеса в данных регионах.
«Стоит подумать о принятии нормативно-правового акта, устанавливающего обязанность направления не менее 10% общего размера средств программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России, на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в моногородах», – сказал С.Неверов.
«В трехлетнем бюджете на 2017 и плановый период 2018-2019 годов на реализацию программы «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено почти 16 миллиардов рублей. Но как работают эти деньги? Идут ли инвесторы?» — задался вопросом С.Неверов. Заместитель Председателя Государственной Думы привел данные: из 319 муниципальных образований только в 27 действует режим территории опережающего развития. «Нет четкого понимания эффективности и результативности оказываемых мер поддержки моногородам. Поэтому самое главное — это обратная связь с территориями», — подчеркнул Сергей Неверов, отметив, что количество моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением за 2014-2016 годы увеличилось.
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