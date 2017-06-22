«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Год кино»: при подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» компания дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы в течение целого года.

По условиям акции «Год кино» при подключении пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» новых абонентов ждет отличный подарок – 20 кино- и сериальных каналов, а также более 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home

«Интерактивное ТВ» – это уникальная цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом только высокого качества. На ней любой зритель найдет что-то интересное для себя лично и всегда будет в тренде. Здесь самые обсуждаемые сериалы доступны одновременно со всем миром, также в кратчайшие сроки на витрине появляются горячие кинопремьеры. Сейчас есть отличная возможность сделать себе новогодний подарок, который будет радовать целый год. При подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» год просмотра классного кино и сериалов – просто в подарок. Смотрите лучшее только в лучшем цифровом качестве», – сказала вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются по 31 января 2018 года. Стать участником очень просто: можно оставить заявку на сайте(в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

По условиям акции «Год кино» при подключении пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» новых абонентов ждет отличный подарок – 20 кино- и сериальных каналов, а также более 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO. Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года.Клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский детектив», «Синема» и другие.От Amediateka участникам акции доступны четыре премиальных телеканала (AMEDIA Premium HD, AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также подписка Amediateka Home of HBO, которая дает возможность в любое время посмотреть или пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира («Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина» и многие-многие другие).«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,7 млн семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома».Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Год кино» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акций «Год кино» доступны на сайтеили по телефону 8-800-100-0-800.

• «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;

• «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 3 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;

• «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);

• «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Абонентам «Интерактивного ТВ» доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома» – услуга «Управление просмотром» предоставляется без дополнительной платы на срок от двух месяцев в зависимости от региона.