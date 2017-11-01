13/11/2017 Александр Принцев принял участие в заседании Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Марий Эл» АВТОР: Дежурный по сайту





Тема мероприятия: «Развитие малых исторических городов в современных условиях. Работа муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по развитию и сохранению этнокультурных традиций, развитию туризма, участие городского округа в федеральных и республиканских программах по благоустройству территорий».



В заседании приняли участие представители Главы Республики Марий Эл, О.Н. Цветкова, представитель Государственного Собрания Республики Марий Эл в Ассоциации, глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов А.Н. Принцев, другие официальные лица.



Александр Принцев и исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Марий Эл» Наталья Репина рассказали коллегам о своем участии в работе Общероссийского Конгресса муниципальных образований, который проходил в г. Москва 31 октября – 1 ноября 2017 года.

9 ноября 2017 года в г. Козьмодемьянске состоялось очередное выездное открытое заседание Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Марий Эл».Тема мероприятия: «Развитие малых исторических городов в современных условиях. Работа муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по развитию и сохранению этнокультурных традиций, развитию туризма, участие городского округа в федеральных и республиканских программах по благоустройству территорий».В заседании приняли участие представители Главы Республики Марий Эл, О.Н. Цветкова, представитель Государственного Собрания Республики Марий Эл в Ассоциации, глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов А.Н. Принцев, другие официальные лица.Александр Принцев и исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Марий Эл» Наталья Репина рассказали коллегам о своем участии в работе Общероссийского Конгресса муниципальных образований, который проходил в г. Москва 31 октября – 1 ноября 2017 года. - Главными темами обсуждения стали вопросы законодательства в сфере местного самоуправления, международное межмуниципальное сотрудничество, развитие территориального общественного самоуправления и других форм участия граждан в решении вопросов местного значения, - подчеркнул Александр Принцев.

В рамках заседания были заслушаны доклады о некоторых итогах и опыте участия муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в федеральных, республиканских и городских программах по благоустройству территорий и о работе муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по развитию и сохранению этнокультурных традиций.

Члены Правления и приглашенные также посетили ряд предприятий и организаций г. Козьмодемьянска. В рамках заседания были заслушаны доклады о некоторых итогах и опыте участия муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в федеральных, республиканских и городских программах по благоустройству территорий и о работе муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по развитию и сохранению этнокультурных традиций.Члены Правления и приглашенные также посетили ряд предприятий и организаций г. Козьмодемьянска.

Источник - Собрание депутатов ГО "Город Йошкар-Ола" Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ОБЩЕСТВО Администрация Йошкар-Олы объявила конкурс на поставку электронных информационных табло на остановках По итогам соответствующей конкурсной процедуры в г. Йошкар-Оле планируются установить на нескольких остановках общественного транспорта электронные табло. На данных табло будет выводиться информация о виде транспорта, номер маршрута и ожидаемом времени его прибытия на остановку. 13/11/2017