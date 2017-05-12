12/11/2017

В 2017 году рождаемость упала во всех регионах ПФО





За девять месяцев в ПФО родились 248 988 человек, что на 14,6% (или на 42 574 человек) меньше уровня января-сентября прошлого года.



Рождаемость сократилась во всех регионах Поволжья. Наибольшее сокращение произошло в Чувашии (на 17%). В числе антилидеров - Кировская (на 16,8%) и Оренбургская области (16,7%), далее следуют Удмуртия и Марий Эл (на 15,6 и 15,5%).

По данным Росстата, в Приволжском федеральном округе в январе-сентябре падение рождаемости составило 14,6% (среднероссийский показатель -11,4%).За девять месяцев в ПФО родились 248 988 человек, что на 14,6% (или на 42 574 человек) меньше уровня января-сентября прошлого года.Рождаемость сократилась во всех регионах Поволжья. Наибольшее сокращение произошло в Чувашии (на 17%). В числе антилидеров - Кировская (на 16,8%) и Оренбургская области (16,7%), далее следуют Удмуртия и Марий Эл (на 15,6 и 15,5%). За 9 месяцев в Марий Эл количество родившихся - 6220 чел. (за тот же период 2016 года - 7359), количество умерших - 6414 чел. (за тот же период 2016 года - 6838).

Лучше дела обстоят в Нижегородской и Пензенской областях (на 12,1% и 12,7%).



В соседнем Татарстане рождаемость сократилась на 14,9%.



Смертность за данный период снизилась во всех регионах округа, в целом в ПФО - на 3,4%. Наибольшее снижение зарегистрировано в Марий Эл (на 6,2%), наименьшее — в Самарской области (на 1,4%).



В соседнем Татарстане - на 1,7%.



Убыль населения в Поволжье с января по сентября составила - 44707 чел. Она отмечается во всех регионах, за исключением Татарстана, где прирост населения составил 2920 чел. (в 2016 году - 8673). Лучше дела обстоят в Нижегородской и Пензенской областях (на 12,1% и 12,7%).В соседнем Татарстане рождаемость сократилась на 14,9%.Смертность за данный период снизилась во всех регионах округа, в целом в ПФО - на 3,4%. Наибольшее снижение зарегистрировано в Марий Эл (на 6,2%), наименьшее — в Самарской области (на 1,4%).В соседнем Татарстане - на 1,7%.Убыль населения в Поволжье с января по сентября составила - 44707 чел. Она отмечается во всех регионах, за исключением Татарстана, где прирост населения составил 2920 чел. (в 2016 году - 8673).

Источник - Росстат Нравится

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