В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл поступило обращение от родителей, обеспокоенных реорганизацией гастроэнтерологического дневного стационара Йошкар-Олинской детской городской больницы. Поводом для беспокойства послужило решение регионального Министерства здравоохранения перевода дневной стационара гастроэнтерологического профиля из детской больницы на ул. Волкова в поликлинику №3 на ул. Эшкинина.По словам обратившихся, в дневном стационаре коллектив успешно работает по уникальной программе диагностики, лечения и реабилитации детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При поступлении в стационар ребенок получает полное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. Больные дети обеспечиваются койко-местами для отдыха после процедур, физиотерапией, бесплатным лекарственным обеспечением, массажем, рефлексотерапией. В стационаре есть игровая комната, работают психолог и педагог.«Взамен дневного стационара предлагается одна палата на базе детской поликлиники, без оборудованных койко-мест. Планируется сокращение квалифицированного персонала. Не будет диетического питания, контроля за соблюдением режима дня, полноценного клинического обследования, возможности два раза в год бесплатно получать необходимое лечение для детей. Мы не можем понять, на каком основании происходит ликвидация эффективно работающего медучреждения», - добавили родители.Комментарии о сложившейся ситуации представители Министерства здравоохранения дают лишь в средствах массовой информации. Чиновники считают, что решение о переводе дневного гастроэнтерологического стационара продиктовано стремлением улучшить условия лечения детей.

«Мы в очередной раз убеждаемся, что в первую очередь необходимо проводить предварительную оценку решений по ликвидации и реорганизации медучреждений, то есть не только руководствоваться финансово-выгодной позицией, но и слышать позицию пациентов, в данном случае официальных представителей юных пациентов. Обеспокоенность родителей нам понятна. Мы планируем на площадке регионального отделения провести «круглый стол» по решению данного вопроса с приглашением всех заинтересованных лиц», - отметила руководитель региональной рабочей группы «Социальная справедливость» Ольга Цветкова.