На сайте МВД по Республике Марий Эл 10 ноября опубликован текст поздравления министра внутренних дел по Республике Марий Эл генерала-майора полиции Виктора Косарева по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел!

Сегодня слились воедино два значимых события в жизни Министерства – это День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летие советской милиции.



На протяжении века органы внутренних дел были и остаются надежной опорой нашего общества в деле обеспечения охраны общественного порядка, защиты законных прав и интересов граждан, общества и государства, целостности Российской Федерации. Во все времена вы мужественно и стойко стояли на страже законности и правопорядка и сегодня сотрудники полиции остаются надежными защитниками жителей республики. Я уверен, что безопасность наших граждан находится в надежных руках. Вы никогда не подведете, оперативно и качественно выполните поставленные перед вами задачи.



В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, отдавших свои жизни при выполнении служебного долга – в борьбе с преступностью, терроризмом, ради стабильности государства и будущего наших детей.



Со всей искренностью и признательностью поздравляю наших дорогих ветеранов, прошедших нелегкие этапы пути и тяжелые испытания. Ваш опыт и знания бесценны, а традиции и преемственность поколений будут всегда бережно храниться.



Особую благодарность хочу выразить вашим семьям и близким, понимание, любовь и терпение которых являются огромной поддержкой и неоценимым вкладом в наши общие победы.



Благодарю за добросовестную службу! Желаю всем успехов, счастья и благополучия!