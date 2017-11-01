Александр Евстифеев поздравил сотрудников МВД Республики Марий Эл с праздником
На интернет-странице Главы Республики Марий Эл 10 ноября опубликован текст поздравления А.А.Евстифеева по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября 2017 г.
Уважаемые сотрудники министерства внутренних дел по Республике Марий Эл!
Поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел.
Ваша профессия – одна из самых серьёзных и ответственных. Вы были и остаетесь главной силой в борьбе с преступностью, ежедневно решаете вопросы, затрагивающие судьбы людей, укрепляете веру в торжество закона и неотвратимость наказания, проводите профилактику правонарушений.
От вашего высокого профессионализма, личного мужества и верности долгу зависит надежная защита прав и законных интересов граждан.
В истории полиции и министерства внутренних дел республики немало примеров мужества и стойкости. За плечами многих из вас – служба в «горячих точках», выполнение заданий особой сложности. Даже в праздничный день вы – на боевом посту, охраняете покой и безопасность наших граждан.
Убежден, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг на благо жителей Республики Марий Эл.
Особые слова благодарности адресую ветеранам органов внутренних дел. Вы вписали много славных страниц в историю советской милиции и российской полиции, передаёте свой бесценный опыт молодым коллегам, служите для них достойным примером.
Благодарю вас за профессионализм, мужество и полную самоотдачу любимому делу!
Пусть родные и близкие всегда остаются для вас крепким тылом. Желаю всем работникам полиции здоровья, счастья и благополучия!
ЭКОНОМИКАГлава Марий Эл оценил потенциал СПК «Звениговский»Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил одного из крупнейших представителей регионального бизнеса, который работает на российском уровне, – агрохолдинг «Звениговский», собственник которого неделю назад открыл молочный завод в пос. Шелангер.08/11/2017