Уважаемые сотрудники министерства внутренних дел по Республике Марий Эл!

Поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел.



Ваша профессия – одна из самых серьёзных и ответственных. Вы были и остаетесь главной силой в борьбе с преступностью, ежедневно решаете вопросы, затрагивающие судьбы людей, укрепляете веру в торжество закона и неотвратимость наказания, проводите профилактику правонарушений.



От вашего высокого профессионализма, личного мужества и верности долгу зависит надежная защита прав и законных интересов граждан.



В истории полиции и министерства внутренних дел республики немало примеров мужества и стойкости. За плечами многих из вас – служба в «горячих точках», выполнение заданий особой сложности. Даже в праздничный день вы – на боевом посту, охраняете покой и безопасность наших граждан.



Убежден, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг на благо жителей Республики Марий Эл.



Особые слова благодарности адресую ветеранам органов внутренних дел. Вы вписали много славных страниц в историю советской милиции и российской полиции, передаёте свой бесценный опыт молодым коллегам, служите для них достойным примером.



Благодарю вас за профессионализм, мужество и полную самоотдачу любимому делу!



Пусть родные и близкие всегда остаются для вас крепким тылом. Желаю всем работникам полиции здоровья, счастья и благополучия!

На интернет-странице Главы Республики Марий Эл 10 ноябрятекст поздравления А.А.Евстифеева по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября 2017 г.

Глава Республики Марий Эл А.А.Евстифеев