«Бывшим прокурорам и следователям проиндексируют пенсии», - заявил первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев во время заседания Комитета при рассмотрении правительственного законопроекта.По словам депутата, предлагается закрепить возможность ежегодной индексации пенсий граждан, уволенных из органов и организаций прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей.

«На сегодняшний день оклады денежного содержания прокурорских работников и сотрудников следственных органов, из которых исчисляются пенсии, не увеличиваются по аналогии с пенсионным обеспечением граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, - уточнил Валеев. – Мы стремимся устранить эту несправедливость и предусмотреть перерасчет указанных выплат в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».

Изменения затронут действующих прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры, сотрудников Следственного комитета, членов их семей, получающих пенсии.По словам парламентария, «Этой категории лиц предполагается назначить ежемесячную надбавку к пенсии в размере, соответствующем доплате за классный чин (специальное звание). При этом районные коэффициенты также будут учитываться при расчетах».Приняв во внимание социальную значимость рассматриваемого законопроекта, Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Государственной Думе принять законопроект в первом чтении.