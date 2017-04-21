8 ноября Поволжский государственный технологический университет отпраздновал 85-летий юбилей. В этот день в первом корпусе Волгатеха прошло торжественное заседание ученого совета вуза, в котором приняли участие сотрудники и ветераны университета, выпускники разных лет, представители министерств и ведомств, школ, предприятий – партнеров ПГТУ, российских вузов.

Гостей приветствовал ректор ПГТУ Виктор Шебашев. Он отметил, что Волгатех имеет славную историю и уверенно чувствует себя в реалиях сегодняшнего дня. Университет является инновационным центром, где эффективно реализуются различные виды вузовской науки. ПГТУ обеспечивает качественную подготовку специалистов всех уровней по широкому спектру направлений. При этом вуз все более соответствует статусу магистерского университета: количество студентов, принимаемых на программы магистратуры, сровнялось с количеством принимаемых на направления подготовки бакалавриата и специалитета.С каждым годом Волгатех все увереннее заявляет о себе в российском и международном образовательном пространстве, стремится стать региональным инженерным научно-образовательным центром, чтобы оказывать значимую поддержку экономике Республики Марий Эл. Это касается в первую очередь развития региона в сфере строительства, машиностроения, туризма. При этом есть направления, где Волгатех уже несколько лет находится в числе лидеров как на российском, так и на международном уровне: в сфере IT-технологий, рационального природопользования.

- Если в последние годы мы вкладывали силы и средства в развитие материально-технической базы, то сейчас должны уделять больше внимания вложениям в человека, - сказал Виктор Шебашев. – Это значит платить сотрудникам достойную зарплату, давать им возможности повышать квалификацию и творчески расти. Мы также стараемся создать все условия не только для обучения студентов, но и для совершенствования их творческих и спортивных талантов. Впереди нас ждет решение очень сложных задач. И мы верим, что сумеем с ними справиться. Залог этой уверенности – наши замечательные преподаватели, сотрудники и студенты!

В этот день в ПГТУ, а позже – в зале Марийского национального театра драмы им. Шкетана собрались друзья Волгатеха. Их оказалось очень много! Прозвучали поздравления от представителей вузов республики и страны: МарГУ, МОСИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарёва, Казанского технологического университета, Пензенского государственного технологического университета, Ивановского государственного политехнического университета, Ассоциации строительных вузов, Международного института леса и многих других.Преподаватели и сотрудники Волгатеха получили награды министерства образования и науки РМЭ, Государственного Собрания республики, собрания депутатов и администрации г. Йошкар-Ола, главного федерального инспектора по Республике Марий Эл, объединения организаций профсоюзов РМЭ, региональных министерств и ведомств. Слова поздравления сказал митрополит Йошкар-Олинский и марийский Иоанн, руководители предприятий и организаций, с которыми сотрудничает университет, в том числе Марийского машиностроительного завода, Завода полупроводниковых приборов, ПАО «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии, компании Pozis, Российского федерального ядерного центра (г. Саров), Волжского электромеханического завода, компании «МегаФон», Отделение Марий Эл Сбербанка России, РОО Йошкар-Олинский ВТБ24. Немало добрых слов было обращено к студентам, будущим специалистам. Как сказал председатель Государственного Собрания Марий Эл Юрий Минаков:

«Вы должны гордиться своим университетом и пользоваться всем, что он дает, для получения знаний и применения их на благо республики».

Частью торжественной программы стали и музыкальные номера, которыми поздравили родной университет его творческие коллективы и исполнители. На сцене театра вместе с ними выступили государственный ансамбль танца «Марий Эл», Наталия Ковалевская, Алексей Изибаев-Бирь и Михаил Мосунов, спевший гимн Волгатеха.