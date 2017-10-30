Комментарий и. о. главного врача Йошкар-Олинской городской детской больницы Ю.В. Зейтулаевой

– Перевод дневного стационара гастроэнтерологического профиля из детской больницы на улице Волкова в новую поликлинику № 3 на улице Эшкинина, безусловно, осуществляется во благо больных детей.



В последние годы заболевания желудочно-кишечного тракта у детей уже не входят в тройку лидеров среди детской патологии и успешно лечатся в амбулаторно-поликлинических условиях. Порядка 70% пациентов, получавших лечение в дневном стационаре гастроэнтерологического профиля нашей больницы, имеют функциональные расстройства организма, а не хронические заболевания. Для диагностики этих состояний достаточно обследования и коррекции на амбулаторном этапе.



Лечение в дневном стационаре на базе поликлиники позволит максимально сэкономить время юных пациентов на лечение и минимизировать их отрыв от учебного процесса.

Комментарий начальника отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения республики Н.И. Фроловой

– Решение о переводе дневного гастроэнтерологического стационара продиктовано стремлением улучшить условия лечения детей Йошкар-Олы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, внести изменения в маршрутизацию пациентов с такой патологией в зависимости от тяжести состояния пациента и диагностических возможностей медицинского учреждения.



Помощь детям с гастроэнтерологическими проблемами – это по большей части амбулаторно-поликлиническая помощь, где практически всегда требуются консультации врачей смежных специальностей – невролога, ЛОР-врача и других. В отлично оснащенной многопрофильной поликлинике, где есть прекрасно оборудованный дневной стационар, оснащенные новейшим современным оборудованием эндоскопический, физиотерапевтический кабинеты и УЗИ-кабинет, специализированная медицинская помощь будет максимально приближена к детям – консультации врачей узких специальностей будут обеспечиваться в полном объеме.



Если ребенку требуется экстренная неотложная помощь, в том числе с проведением анестезиологического пособия, его направят в стационар Детской республиканской клинической больницы.

При переводе дневного стационара условия лечения детей улучшатся, никто из медицинского персонала не будет сокращен.