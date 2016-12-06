09/11/2017

Авиакомпания airBaltic продолжит выполнение рейсов Рига-Казань







Рейс Рига-Казань-Рига был открыт 26 апреля 2017. За прошедший период на данном маршруте было перевезено более 8 200 пассажиров. Как сообщает авиакомпания, из-за высокого спроса рейсы также будут выполняться в зимний период.





В зимний период рейсы будут выполняться с 14 декабря 2017 по 25 января 2018 с частотой 2 вылета в неделю. Также airBaltic объявляет о выполнении двух еженедельных рейсов в летнем сезоне 2018 начиная с 23 апреля 2018 г. по следующему расписанию:Рейс Рига-Казань-Рига был открыт 26 апреля 2017. За прошедший период на данном маршруте было перевезено более 8 200 пассажиров. Как сообщает авиакомпания, из-за высокого спроса рейсы также будут выполняться в зимний период. «Когда запускается новый рейс, airBaltic оценивает эффективность маршрута в течение первых месяцев, после чего компания принимает решение о выполнении полетов в будущем. Рейс Рига - Казань планировался только в летнем сезоне, из-за высокого спроса, рейсы будут осуществляться зимой в период новогодних праздников», — пояснили в авиакомпании.



Более половины пассажиров из Казани выбирали Ригу в качестве удобного транзитного пункта маршрутной сети airBaltic, состоящей из более чем 60 пунктов назначения, охватывающих Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток. Самые популярные пункты назначения среди путешественников из Казани — Милан, Барселона, Париж, Прага и Амстердам. Более половины пассажиров из Казани выбирали Ригу в качестве удобного транзитного пункта маршрутной сети airBaltic, состоящей из более чем 60 пунктов назначения, охватывающих Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток. Самые популярные пункты назначения среди путешественников из Казани — Милан, Барселона, Париж, Прага и Амстердам.

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