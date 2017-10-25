Более 350 киберспортсменов сражались за звание сильнейших на Открытом республиканском турнире по компьютерному спорту в Марий Эл.

1 место – DA

2 место – EXPERTS;

3 место – OKPOLLIKA (капитан: Иванов Алексей Виталиевич Leshaid)

«Ростелеком» и компания «Матрица» при поддержке Министерства спорта РМЭ, Министерства образования и науки РМЭ 4 и 5 ноября провели Открытый республиканский турнир по киберспорту в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» в Йошкар-Оле. Свыше350 киберспортсменов из Марий Эл, Чувашии, Кировской области и Татарстана соревновались по компьютерным дисциплинам World of Tanks, FIFA 18, Dota 2 и Counter-Strike GO.За первенство в World of Tanks боролись одиннадцать команд в формате 7х7. Кроме этого, около 100 игроков приняли участие в личном зачете, в котором победитель определялся по количеству полученных в бою очков опыта, что ставило в равные условия обладателей танков разного уровня. Кибербитва длилась 9 часов. По итогам игры призовые места распределились следующим образом:В личном зачете победил Сергей Щербаков, набравший 1638 очков опыта.

«В Марий Эл «Ростелеком» выступил организатором киберсостязаний впервые. Мы выражаем благодарность компании «Матрица», а также Министерству спорта и Министерству образования и науки республики за партнерство в проведении турнира и надеемся, что удовольствие от соревнований получили и игроки и болельщики», – отметила директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Светлана Пашукова.

Во время мероприятия для болельщиков и гостей были организованы специальные зоны с возможностью наблюдать за трансляцией виртуальных сражений на трех больших экранах. Организована фотозона, выставка вооружения, выступление музыкальных групп, футбольный фристайл и страйкболом викториной и конкурсами.Кроме этого, «Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию турнира World of Tanks, благодаря чему зрители могли следить за сражением из любой точки мира.

«Отмечу – крупные состязания по киберспорту во всём мире давно вошли в разряд турниров, собирающих солидные призовые фонды и пользующихся вниманием десятков тысяч зрителей. Локальные события в этой сфере выводят победителей на более масштабные соревнования международного уровня. В ближайшее время, в том числе благодаря «Ростелекому», в регионе будет зарегистрирована собственная федерация киберспорта, и у спортсменов из Марий Эл появятся все шансы стать частью международного спортивного кибердвижения, начать профессиональную карьеру и сообщить о себе всему киберспортивному сообществу», – прокомментировал генеральный директор компании «Матрица» Андрей Марасанов.

На турнире для фанатов игры «World of Tanks» «Ростелеком» представил специальный высокоскоростной тариф «Игровой» с уникальными опциями и преимуществами: премиум-аккаунтом, элитным советским танком восьмого уровня с тремя камуфляжами, прокаченным экипажем, навыком «Боевое братство», слотом в ангаре. Все эти опции позволяют игрокам гораздо активнее входить в игру, быстрее «развиваться» и превосходить своих соперников.