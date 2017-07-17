В настоящее время в Йошкар-Оле насчитывается 41 дом повышенной этажности – высотой 28 м и выше.Создание максимального количества квартир за счет увеличения высоты жилого дома влечет за собой определенные трудности в обеспечении безопасных условий проживания, в том числе с точки зрения пожарной безопасности.На днях сотрудники городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно со специалистами ЖЭУК «Заречная» встретились с жильцами одного из домов повышенной этажности. В ходе встречи они рассказали гражданам о предъявляемых требованиях пожарной безопасности. Особое внимание было уделено содержанию в надлежащем состоянии путей эвакуации, а также необходимости оборудования прихожих в таких жилых домах пожарными извещателями.

«В домах повышенной этажности принимаются дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, - рассказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Йошкар-Ола Андрей Алексеев. – В таких домах предусмотрены системы дымоудаления, внутренний противопожарный водопровод, незадымляемые лестничные клетки для безопасной эвакуации людей при пожаре. Дома повышенной этажности должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией для своевременного обнаружения пожара и оповещения о нем. Правда, с течением времени и из-за ненадлежащего отношения такие системы зачастую приходят в неработоспособное состояние, от чего жизни десятков людей находятся под угрозой».

- хранить в общих коридорах, тамбурах, на лестничных клетках и на отрытых лоджиях незадымляемых лестничных клеток вещи, горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости;

- загромождать вещами лоджии и балконы в квартирах;

- запирать выходы на лестничные клетки, открытые балконы и лоджии;

- хранить в пожарных шкафах с водяной системой пожаротушения (пожарный кран и пожарный рукав со стволом) посторонние предметы;

- использовать водяную систему пожаротушения в бытовых целях.

Напоминаем! В зданиях повышенной этажности запрещается:Кроме того, залогом успешного тушения пожара в многоэтажном здании является и поддержание в надлежащем виде дворовой территории. Не паркуйте личные автомобили на крышках пожарных гидрантов! Не блокируйте автомобилями проезды во дворы и к подъездам!