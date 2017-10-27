В День народного единства и День Республики Марий Эл Глава региона Александр Евстифеев наградил лучших по профессии.

Торжественное собрание, посвященное праздничным датам, прошло в Марийском национальном театре драмы имени М.Шкетана. Участие в нем приняли члены правительства республики, руководители администрации г.Йошкар-Олы, депутаты, главы районов, представители общественных организаций, молодежи и многие другие.Глава Марий Эл, приветствуя собравшихся, зачитал поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина и Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Александр Евстифеев обратил внимание приглашенных, что в адрес правительства республики поступили многочисленные поздравления от других официальных лиц, руководителей федеральных министерств, ведомств и глав субъектов РФ.В своей поздравительной речи Александр Евстифеев отметил символичность того, что День рождения Республики Марий Эл отмечается вместе с празднованием в России Дня народного единства. Эти важные праздники, имеющие особое значение, обращают граждан к знаменательному историческому опыту, позволяют хранить память и верность нравственным ориентирам народного единения во имя Отечества, чувствовать себя патриотами большой и малой Родины.

«С образованием Марийской автономной области, а ее появление было определено декретом Советской власти, наметился путь марийского народа к возрождению, становлению и укреплению политического, социально-экономического и национального развития», - сказал Александр Евстифеев.

Глава региона отметил, что в этом году в Марий Эл отмечается еще одно знаменательное событие – 100-летие со дня проведения I Съезда народа мари, который состоялся в городе Бирске.

«Первый Всероссийский съезд мари стал важнейшим событием в истории марийского общественного движения. Делегаты Съезда обсудили жизненно важные для марийского народа вопросы – хозяйственные, политические, культурно-образовательные, социальные и конфессиональные. В дальнейшем решения встречи явились своеобразным стартом для развития литературы и искусства, - подчеркнул Александр Евстифеев. - В Марий Эл издревле в мире и согласии живут народы, которые по праву гордятся своей богатой историей и культурой, экономическим, научным и духовным потенциалом. Достичь стабильности и устойчивого развития всех отраслей хозяйства, сделать жизнь каждого достойнее поможет наш общий созидательный труд», - заявил Глава Марий Эл.

Александр Евстифеев обратил внимание, что до празднования 100-летия республики остаётся всего три года. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации ведется подготовка к этому важному для всех юбилею.Глава Марий Эл вручил государственные награды жителям республики, которые наиболее ярко проявили себя в профессии, а также неравнодушным гражданам своей страны.За большой вклад в развитие местного самоуправления ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» I степени награжден глава МО «Медведевский муниципальный район», председатель Собрания депутатов муниципального района Даиль Шагиахметов.За достигнутые трудовые успехи МЕДАЛЬИ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» удостоены директор МУП «Город» г. Йошкар-Олы Владимир Дождиков, директор Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба Екатерина Ерпылева, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике службы метрологии и автоматики ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» Дмитрий Шипунов.За большой вклад в развитие культуры почетное звание «НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено ведущей программы службы радиовещания филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «ГТРК «Марий Эл» Августе Романовой.За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заведующему пульмонологическим отделением - врачу-пульмонологу Медико-санитарной части № 1 Вадиму Сушенцову; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» – старшей медицинской сестре Люльпанской участковой больницы Медведевской ЦРБ Светлане Козловой.За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено главному ветеринарному врачу по животноводству ЗАО «Марийское» Елене Хабибуллаевой.За заслуги в развитии и совершенствовании средств связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено начальнику участка документальной связи Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Йошкар-Ола Филиала в Республике Марий Эл Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Олегу Васильеву.За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено водителю автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов ООО «Волжские пассажирские перевозки» Валерию Филиппову.За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено тренеру-преподавателю Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону и пулевой стрельбе Нестеру Александрову.Кроме того, подарком ко Дню народного единства и 97-й годовщине со дня образования Республики Марий Эл стал большой праздничный концерт.Присутствующих в зале жителей региона также поздравили помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Владимир Колчин, Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрий Минаков, депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Казанков.​​​​​​