Торжественное собрание, посвященное праздничным датам, прошло в Марийском национальном театре драмы имени М.Шкетана. Участие в нем приняли члены правительства республики, руководители администрации г.Йошкар-Олы, депутаты, главы районов, представители общественных организаций, молодежи и многие другие.
Глава Марий Эл, приветствуя собравшихся, зачитал поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина и Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Александр Евстифеев обратил внимание приглашенных, что в адрес правительства республики поступили многочисленные поздравления от других официальных лиц, руководителей федеральных министерств, ведомств и глав субъектов РФ.
В своей поздравительной речи Александр Евстифеев отметил символичность того, что День рождения Республики Марий Эл отмечается вместе с празднованием в России Дня народного единства. Эти важные праздники, имеющие особое значение, обращают граждан к знаменательному историческому опыту, позволяют хранить память и верность нравственным ориентирам народного единения во имя Отечества, чувствовать себя патриотами большой и малой Родины.
«С образованием Марийской автономной области, а ее появление было определено декретом Советской власти, наметился путь марийского народа к возрождению, становлению и укреплению политического, социально-экономического и национального развития», - сказал Александр Евстифеев.
Глава региона отметил, что в этом году в Марий Эл отмечается еще одно знаменательное событие – 100-летие со дня проведения I Съезда народа мари, который состоялся в городе Бирске.
«Первый Всероссийский съезд мари стал важнейшим событием в истории марийского общественного движения. Делегаты Съезда обсудили жизненно важные для марийского народа вопросы – хозяйственные, политические, культурно-образовательные, социальные и конфессиональные. В дальнейшем решения встречи явились своеобразным стартом для развития литературы и искусства, - подчеркнул Александр Евстифеев. - В Марий Эл издревле в мире и согласии живут народы, которые по праву гордятся своей богатой историей и культурой, экономическим, научным и духовным потенциалом. Достичь стабильности и устойчивого развития всех отраслей хозяйства, сделать жизнь каждого достойнее поможет наш общий созидательный труд», - заявил Глава Марий Эл.
Александр Евстифеев обратил внимание, что до празднования 100-летия республики остаётся всего три года. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации ведется подготовка к этому важному для всех юбилею.
Глава Марий Эл вручил государственные награды жителям республики, которые наиболее ярко проявили себя в профессии, а также неравнодушным гражданам своей страны.
За большой вклад в развитие местного самоуправления ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» I степени награжден глава МО «Медведевский муниципальный район», председатель Собрания депутатов муниципального района Даиль Шагиахметов.
За достигнутые трудовые успехи МЕДАЛЬИ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МАРИЙ ЭЛ» удостоены директор МУП «Город» г. Йошкар-Олы Владимир Дождиков, директор Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба Екатерина Ерпылева, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике службы метрологии и автоматики ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» Дмитрий Шипунов.
За большой вклад в развитие культуры почетное звание «НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено ведущей программы службы радиовещания филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «ГТРК «Марий Эл» Августе Романовой.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено заведующему пульмонологическим отделением - врачу-пульмонологу Медико-санитарной части № 1 Вадиму Сушенцову; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» – старшей медицинской сестре Люльпанской участковой больницы Медведевской ЦРБ Светлане Козловой.
За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено главному ветеринарному врачу по животноводству ЗАО «Марийское» Елене Хабибуллаевой.
За заслуги в развитии и совершенствовании средств связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено начальнику участка документальной связи Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Йошкар-Ола Филиала в Республике Марий Эл Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Олегу Васильеву.
За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено водителю автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов ООО «Волжские пассажирские перевозки» Валерию Филиппову.
За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» присвоено тренеру-преподавателю Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону и пулевой стрельбе Нестеру Александрову.
Кроме того, подарком ко Дню народного единства и 97-й годовщине со дня образования Республики Марий Эл стал большой праздничный концерт.
Присутствующих в зале жителей региона также поздравили помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Владимир Колчин, Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрий Минаков, депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Казанков.