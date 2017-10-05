С приходом осенних каникул дети часто бывают предоставлены сами себе. Одна из серьезных опасностей, угрожающая их жизни и здоровью, – пожар.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Йошкар-Олы рекомендуют родителям в дни каникул провести со своими детьми беседу о соблюдении правилах пожарной безопасности.Обучать ребенка основам ОБЖ лучше всего в игровой форме. Необходимо научить детей правильно вести себя при пожаре, показать все имеющиеся выходы из помещения. Очень важно объяснить им, что в случае пожара нельзя паниковать, прятаться от огня под кровати или в шкафы. Каждый ребенок должен знать телефоны пожарных и спасателей.

«Рассказывайте детям о том, что нельзя баловаться со спичками, включать без взрослых электроприборы или газовую плиту. Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для детей месте. И самое главное – будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности, - объясняет начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Йошкар-Ола Александр Михеев. - Помните, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Ни в коем случае не оставляйте детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения».