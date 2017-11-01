4 ноября в селе Семеновка городского округа «Город Йошкар-Ола» состоялось торжественное открытие двора дома № 3А по улице Молодежная, отремонтированного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Поздравить жителей и поблагодарить за активное сотрудничество пришли глава городского округа, председатель Собрания депутатов Александр Принцев, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов, другие официальные лица.
В рамках ремонта во дворе было установлено новое детское игровое оборудование, заменено дорожное покрытие, отремонтированы подходы к подъездам, заменены бордюрные камни, скамейки и урны.
- Наши совместные усилия дали отличный результат. Теперь жители могут с пользой и удовольствием проводить время в собственном дворе. Хочется как можно чаще открывать такие детские площадки, которые соберут вместе и маленьких, и взрослых, - подчеркнул Александр Принцев.