Тенденции взаимодействия бизнеса и налоговой службы региона обсудили 30 октября 2017 года в ходе публичных слушаний, организованных УФНС России по Республике Марий Эл.

В мероприятии приняли участие руководитель УФНС России по Республике Марий Эл К.Л. Князев, временно исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл Д.Б. Пугачев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл А.Т. Шакиров, председатель комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Республики Марий Эл Л.П. Краев, начальники территориальных органов ФНС России Республики Марий Эл, представители бизнес-сообщества.Как отметил руководитель УФНС России по Республике Марий Эл К.Л. Князев, целью проведения мероприятия является выстраивание диалога с предпринимательским сообществом по вопросам, касающимся правоприменительной практики и осуществления налогового контроля и надзора.Налоговики меняют методы работы с бизнесом в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

«Первая и самая основная цель реформы – это снизить административное давление на бизнес, в основном, за счет уменьшения количества выездных налоговых проверок. Вторая цель – обеспечение равных конкурентных условий. Для достижения этих целей перед нами стоит ряд задач: обеспечить риск-ориентированный подход в планировании проверок, сделать упор не на наказание, а на профилактическую работу, чтобы дать налогоплательщикам возможность самостоятельно исправить свои обязательства и избежать ненужных проверок», - подчеркнул Кирилл Леонидович.

В ходе данного мероприятия были освещены проблемные вопросы в части налогового контроля (камеральные и выездные налоговые проверки), а также контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, администрирования налоговыми органами страховых взносов в 2017 году и другие вопросы.Подводя итоги мероприятия, руководитель УФНС России по Республике Марий Эл отметил, что публичные обсуждения помогают сделать деятельность налоговых органов более прозрачной для налогоплательщиков и повышают уровень доверия к контролирующим органам. Данные мероприятия организуются в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и будут проходить ежеквартально.