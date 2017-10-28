4 ноября 2017 года в Йошкар-Оле состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня народного единства и Дня Республики Марий Эл. От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича присутствующих поздравил помощник полпреда Владимир Колчин.

В числе почетных гостей мероприятия были глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, первый заместитель председателя регионального правительства, министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Михаил Васютин, председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрий Минаков, главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Петр Журавлев.Владимир Колчин зачитал приветственный адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с Днем Республики Марий Эл.

«История Марийского края и его многонационального народа – это яркий пример уважения традиций, заботы о своей культуре и стремления к преображению республики. Сегодня Марий Эл способна достичь высоких результатов работы в развитии экономики и социальной сферы.

Убежден, что руководство региона справится с этой задачей и в полной мере реализует запросы жителей на повышение уровня и качества жизни. Необходимо создать все условия для того, чтобы трудолюбивый, добрый, гостеприимный народ республики гордился успехами родного края.

От всей души поздравляю вас с Днём Республики и желаю многонациональной семье народов Марий Эл мира и благополучия, новых побед во благо нашей Родины – единой, сильной и процветающей России», – говорилось в приветствии полпреда.