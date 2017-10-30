3 ноября более 600 жителей республики приняли участие в «Большом этнографическом диктанте». Всего в регионе было организовано 12 площадок для написания диктанта.

Международная просветительская акция проводилась с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах России.

«Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России, наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

«За подготовку в организации хочется выразить слова благодарности волонтерам и руководителям всех площадок в республике. Отрадно, то что кроме столицы к акции присоединились муниципальные образовательные организации. Впервые диктант писали в учреждении исполнения наказаний в поселке Светлый Медведевского района. В этом году активно участвовали научные деятели. С приветственными словами к участникам акции обратилось руководство Министерства культуры, печати и по делам национальностей» - отмечает региональный координатор Республики Марий Эл Игорь Садовин.

За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 30 (по баллу за правильный ответ). Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на площадках, на сайтахи информационного партнера проекта - газеты «Комсомольская правда» можно было написать диктант в онлайн-режиме. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.«Большой этнографический диктант» прошел более, чем на 2400 площадках в России и странах СНГ. Среди стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в этом году стало Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).