«Большой этнографический диктант» проводится во второй раз, но осужденные из мест лишения свободы Марий Эл принимают в нем участие впервые. С инициативой примкнуть к Всероссийской акции выступили воспитатели колонии, а координатором мероприятия стала специалист по социальной работе Екатерина Кузьминова.

До начала испытаний на самой необычной площадке диктанта перед осужденными выступила председатель совета ветеранов исправительной колонии № 7 Елена Анисимова. По ее мнению каждый житель России должен знать историю своего государства и народов, его населяющих.

– Участие в этнографическом диктанте – не только проверка ваших знаний, – сказала Елена Викторовна, которая по образованию, кстати, историк. – Довольно сложные вопросы, и не каждый сможет на них ответить. Но они должны стать стимулом к тому, чтобы пойти в библиотеку, почитать литературу и победить свое незнание.

Диктант представлял собой тест, состоящий из 30 вопросов, 10 из них были посвящены непосредственно Марий Эл. Казалось, именно эта категория заданий вызовет сложности, поскольку лишь пятая часть участниц диктанта в колонии – жители марийской республики. Оказалось, нет. В частности, на вопрос о национальном блюде мари – коман мелна – ответили все.

– Самым сложным заданием диктанта на нашей площадке стал вопрос о том, кого французы в 1812 году называли «северными амурами», – говорит координатор «Большого этнографического диктанта» в колонии Екатерина Кузьминова. – На него почти никто не ответил правильно. Зато все справились с вопросом о расположении музея-заповедника «Кижи».

По результатам проверки выяснилось, что лучшая работа набрала 20 баллов – ее автора руководство колонии обязательно поощрит. Средний же балл на площадке – 11,3. Это, конечно, не самая высокая оценка. Впрочем, если расценивать мероприятие как стимул, формирующий интерес к изучению истории и этнографии народов России, то любой результат не плох. Администрация колонии выразила уверенность, что осужденные учреждения примут участие в акции и в будущем году, причем их число увеличится.