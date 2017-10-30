«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения для экофермы «ЗаАзяково» в Республике Марий Эл. На территории коровника, пасеки, птичника и других объектов заказчика смонтированы 7 уличных видеокамер с инфракрасной подсветкой, благодаря которой видеонаблюдение эффективно не только днем, но и в темное время суток.

Услуга «Видеонаблюдение» позволяет быстро и просто организовать контроль в помещениях и на открытых территориях

Глава фермерского хозяйства Ирина Агафонова комментирует

Видеокамеры работают в круглосуточном режиме, запись осуществляется на видеорегистратор со сроком хранения 30 суток. Руководство и лица, ответственные за охрану порядка, могут просматривать изображение через интернет.

«Видеомониторинг на объектах комплекса важен при контроле за состоянием животных в питомниках и для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц. Кроме того, видеокамеры помогают обнаружить лис и собак, проникших на территорию хозяйства. В ближайшее время мы планируем установку видеокамер в родильном отделении коровника».

«Чтобы обеспечить видеонаблюдение за всеми объектами заказчика, было построено порядка 3 км оптики. Организованная телеком-инфраструктура позволяет в будущем увеличить количество точек видеонаблюдения, что немаловажно для предприятия, которое активно развивается», – отметила директор Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Светлана Пашукова.

«Видеонаблюдение»

Услугапозволяет быстро и просто организовать контроль в помещениях и на открытых территориях. Основные преимущества данной услуги – индивидуальное проектирование системы для заказчика, монтаж, настройка и подключение оборудования, а также организация удаленного доступа к видеозаписям по заявке клиента и техническое обслуживание системы.Экоферма «ЗаАзяково» – туристическо-фермерский комплекс, включающий в себя питомники с животными, птичники, пасеку, а также производство экологически чистых продуктов питания.