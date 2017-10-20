Итоги реализации масштабной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы и предварительные итоги сельскохозяйственных уборочных работ в текущем году рассмотрены на заседании Правительства Республики Марий Эл.

По вопросу предварительных итогов сельскохозяйственных уборочных работ в текущем году доложил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Сдыганов.За 9 месяцев объем произведенной сельскохозяйственной продукции составил 36 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий произведено 200 тыс. тонн мяса скота и птицы (102%), молока – 144,5 тыс. тонн (99%), яиц – 280 млн. штук (102%).Комплекс уборочных работ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах завершается. Несмотря на сложные погодные условия, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 139 тыс. га (99% от уборочной площади), намолочено зерна в бункерном весе 271 тыс. тонн (118% к уровню прошлого года) при средней урожайности 19,5 ц/га.В тройке лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых культур – Медведевский, Оршанский и Советский районы.В рейтинге хозяйств лидируют Племзаводы «Шойбулакский» и «Семеновский» Медведевского района.Достойных показателей по производству зерна добились в СХПК «Первое мая» Новоторъяльского района и ООО «Агрофирма Акпарс» Мари-Турекского района.Отмечены также были труженики СХПК «Москва» Волжского района, СХПК Племзавод им.Мосолова Горномарийского района, СХПК колхоз 2У Илыш» Советского района, где урожайность составила более 27 ц/га.Уборка картофеля проведена в полном объеме на площади 2 тыс. га, собрано 30 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 144 ц/га.Уборка овощей также проведена в полном объеме на площади 1,3 тыс. га, собрано 37 тыс. тонн при урожайности 291 ц/га.Для успешной зимовки скота заготовлено 52 тыс. тонн сена (111% от плана), 142 тыс. тонн сенажа (163% к плану), 214 тыс. тонн силоса (108% к плану). В расчете на 1 голову скота заготовлено грубых и сочных кормов 25 ц при потребности 24 ц кормовых единиц.

«Проведена работа по закладке основы урожая 2018 года. Озимых культур посеяно на площади 32 тыс. га, или 82 процента к уровню 2017 года, что обусловлено сдвигом уборки урожая яровых культур на 2 недели из-за избыточного увлажнения почвы и прохладной погоды», - обратил внимание руководитель ведомства Юрий Сидыганов.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики инициировано обращение от имени правительства Марий Эл в Правительство Российской Федерации о продлении срока действия постановления по предоставлению субсидий производителям сельскохозяйственной техники.Как было отмечено, с начала реализации программы за 4 года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 172 единицы техники на сумму 289 млн. рублей, скидка составила 62 млн. рублей.Всего в текущем году приобретены техника и оборудование в количестве 459 единиц на сумму 562 млн. рублей.Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин отметил достойную работу тружеников села, их старания и достигнутый положительный результат в текущем году.В завершении заседания правительства были рассмотрены вопросы государственной ветеринарной службы Республики Марий Эл.Как отметил председатель регионального Комитета ветеринарии Наиль Камилов, укомплектованность ветеринарными специалистами на сегодня составляет 85 %. Дефицит кадров связан с недостаточным притоком в отрасль молодых специалистов, низким уровнем зарплат и непривлекательностью профессии. Для восполнения недостатка ведется целевая подготовка ветеринарных врачей в Казани и Кирове.