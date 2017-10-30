Юным героям из разных регионов России — из Республики Марий Эл, Дагестана, Бурятии, Смоленской, Брянской, Свердловской, Курганской, Пензенской, Мурманской, Вологодской, Ростовской областей, Москвы и Краснодарского края – вручены медали «За мужество в спасении».

Накануне празднования Дня народного единства в Совете Федерации состоялось масштабное ежегодное мероприятие «Дети-герои». Его основная цель — чествование и выражение признательности ребятам, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям.Церемония уже в третий раз проводится под эгидой Совета Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, МЧС России по инициативе и при организаторской поддержке Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».С видеопоздравлением к участникам церемонии обратилась Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко .

«Встречи с юными героями в стенах Совета Федерации уже стали доброй традицией. Для нас это возможность высказать слова признательности, восхищения вашими героическими поступками, рассказать о них всей нашей необъятной и прекрасной стране. Благодаря тому, что в России есть такие дети, как вы, мы, взрослые, можем быть спокойны за будущее нашей великой Родины. Несмотря на возраст, вы самые настоящие герои», — заявила глава СФ.

Валентина Матвиенко поблагодарила родителей и учителей за то, что сумели вложить в маленьких граждан России такое большое мужество, храброе сердце, готовность прийти на помощь людям, даже если это сопряжено с риском для собственной жизни.Заместитель Председателя Совета Федерации, президент РОССОЮЗСПАСа, Заслуженный спасатель России Юрий Воробьев подчеркнул, что чествование юных героев в канун празднования Дня народного единства в Совете Федерации стало доброй традицией.Вице-спикер Совета Федерации обратил внимание на то, что сегодня в едином строю плечом к плечу стоят Герои России, Советского Союза, Социалистического Труда и совсем еще молодые ребята, которые приехали со всех концов России.Юрий Воробьев отметил, что медали «За мужество в спасении» и подарки будут вручены двадцати одному юному герою из разных регионов России — из Республики Марий Эл, Дагестана, Бурятии, Смоленской, Брянской, Свердловской, Курганской, Пензенской, Мурманской, Вологодской, Ростовской областей, Москвы и Краснодарского края – вручены.

«Мы гордимся вами, вашей смелостью и вашей решимостью! Во многом, это заслуга ваших родителей и педагогов, за что выражаю им глубокую признательность», — подчеркнул сенатор.

сообщила РГ, один из самых молодых участников церемонии - девятилетний Алексей Скворцов из Марий Эл. 7 июля 2017 года друг Алексея Скворцова по неведению схватился за оголенный провод. Чтобы спасти товарища от удара электрическим током, Алексей взял деревянную палку и отвел провод от мальчика, а затем позвал на помощь взрослых. КакРГ, один из самых молодых участников церемонии - девятилетнийиз Марий Эл. 7 июля 2017 года друг Алексея Скворцова по неведению схватился за оголенный провод. Чтобы спасти товарища от удара электрическим током, Алексей взял деревянную палку и отвел провод от мальчика, а затем позвал на помощь взрослых.

По словам Юрия Воробьева, такое уникальное мероприятие каждый год дает возможность обществу выразить признание и благодарность детям и подросткам и рассказать всему миру о добрых, смелых, чутких, самоотверженных девчонках и мальчишках.Вице-спикер поздравил гостей и участников церемонии с государственным праздником – Днем народного единства. Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли независимость страны, подчеркнул парламентарий.В ходе церемонии было отмечено, что самому младшему участнику общественно значимой инициативы «Дети-герои» в этом году исполнилось всего четыре года, а самые старшие из них не так давно отметили свое тринадцатилетие. Несмотря на свой юный возраст, они уже совершили подвиги по спасению человеческих жизней.Самый юный ребенок на церемонии — Спартак Задумин из Мурманской области, который сумел призвать к помощи всех жителей деревни, когда по соседству вдруг случился пожар. Совместными усилиями и при активном участии маленького мальчика, в конце концов, удалось потушить очаг возгорания.Также среди награжденных — тринадцатилетняя Юлия Король, которая 18 июня 2016 года была в составе группы детей из парк-отеля «Сямозеро» (Республика Карелия), попавших в шторм на двух каноэ и рафте. Каноэ перевернулись, и дети вплавь добирались до берега. Юлия оказалась в воде и вместе со всеми плыла к ближайшему острову, помогая детям и поддерживая их, а потом шла всю ночь босиком через лес и, добравшись до населенного пункта, оповестила спасателей о беде.Награды получили воспитанники центра образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья» Вытегорского района Вологодской области. В августе 2016 года группа ребят в возрасте 10 – 12 лет во время практического занятия на спасательном вельботе на акватории озера Тудозеро увидели перевернувшуюся лодку и тонущего человека. Ребята поспешили на помощь мужчине, сообщив о происшествии спасателям Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». Юные судостроители оказали пострадавшему первую помощь, применив в реальной жизненной ситуации навыки, полученные во время занятий.В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова , председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров , председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина , члены Совета Федерации, статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, генерал армии Николай Панков.В качестве почетных гостей в церемонии участвовали председатель Комиссии Общественной Палаты России по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию, Председатель Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа, Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, а также Герои России и Советского Союза, студенты-спасатели и добровольцы, курсанты и слушатели учебных заведений МВД, МЧС и Министерства обороны России, волонтерские и общественные организации.