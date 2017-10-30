Глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов Александр Принцев принял участие в Общероссийском конгрессе муниципальных образований, который проходил с 31 октября по 1 ноября в Москве.

- Главными темами обсуждения стали вопросы законодательства в сфере местного самоуправления, международное межмуниципальное сотрудничество, развитие территориального общественного самоуправления и других форм участия граждан в решении вопросов местного значения, - рассказал Александр Принцев.

Конгресс придает большое значение развитию общественной муниципальной дипломатии и расширению многостороннего сотрудничества на уровне местных властей по вопросам местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества.

- В условиях экономических санкций и снижения межгосударственных контактов с западными странами, сотрудничество на уровне регионов и муниципалитетов приобретает особую значимость с точки зрения противодействия попыткам международной изоляции России и блокирования ее внешнеэкономического сотрудничества. Именно межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество позволяет сохранить и поддержать добрососедские взаимовыгодные отношения и продолжить развивать международные связи, — подчеркнул Президент Конгресса, Депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Кидяев.

Напомним, Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)» – официально признанное общероссийское объединение муниципальных образований и их ассоциаций со всей Российской Федерации.Сегодня Конгресс – это федеральная площадка, объединяющая советы муниципальных образований 85 субъектов Российской Федерации и крупнейшие общероссийские межмуниципальные ассоциации и союзы. Он создан для содействия, защиты и представления интересов муниципальных образований и их объединений на федеральном и международном уровнях.