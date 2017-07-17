Итоги реализации масштабной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы и предварительные итоги сельскохозяйственных уборочных работ в текущем году рассмотрены на заседании Правительства Республики Марий Эл.

Дом № 2, корп. 1 по улице 107 Бригады в городе Волжске Республики Марий Эл, построенный в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Как было отмечено, на момент принятия жилищной программы в регионе необходимо было ликвидировать почти 102 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, построить и приобрести 2680 квартир, переселить 7100 человек.Как рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Константин Хижняк, общий объем финансирования программы за счет всех источников составил 3 млрд. 547,4 млн. рублей. Из них 2 млрд. 407 млн. рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 1 млрд. 140,4 млн. рублей – средства консолидированного бюджета Республики Марий Эл.Реализация программы осуществлялась в 4 этапа.В настоящее время региональным Минстроем совместно с администрациями муниципальных образований сформирован реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.По состоянию на 1 сентября в данный реестр включено 393 многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 103,3 тыс. кв.метров. Количество граждан, проживающих в аварийном жилфонде, - 6883 человека.

«Администрациям муниципальных образований необходимо провести работу по уточнению количества собственников и нанимателей, проживающих в аварийном жилье, занимаемой площади и наличию правоустанавливающих документов. Все уточненные сведения необходимо в срок до 1 декабря текущего года внести в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ», - отметил Константин Хижняк.

Таким образом жители Марий Эл смогут попасть в другую государственную программу по улучшению жилищных условий, которая, как ожидается, начнёт действовать вскоре.