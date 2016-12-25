В целях снижения долговой нагрузки на 2018-2020 годы региональным Минфином спрогнозирован бездефицитный республиканский бюджет.

Главный финансовый документ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов одобрен на заседании правительства региона, которое провел Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин.Параметры консолидированного бюджета Марий Эл по доходам и расходам на следующий год составляют 26,8 млрд. рублей, на 2019 год – 25,5 млрд. рублей, на 2020 год – 25,4 млрд. рублей.Расходная часть сформирована в пределах имеющихся источников доходов с сохранением структуры приоритетных расходов по обеспечению социальных гарантий гражданам республики и основных направлений Программы развития Республики Марий Эл на ближайшие 5 лет.Как и в предыдущие годы, бюджет республики имеет социальную направленность, 64% расходов занимают отрасли социальной сферы.

«Расходная часть бюджета сформирована с учетом таких приоритетных направлений, как выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников; индексация с 1 января 2018 года на 4% заработной платы работникам бюджетной сферы, на которые не распространяются «майские» указы; увеличение размеров выплат и нормативов на содержание детей-сирот в 1,8 раза, питание детей из многодетных семей в 2 раза, обеспечение бесплатными учебниками учащихся в 3,3 раза; расходы на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями запланированы с ростом в 1,4 раза», - отметил в докладе временно исполняющий обязанности министра финансов республики Алексей Торощин.

Кроме того, в бюджете заложены расходы на приобретение ГСМ для школьных автобусов, медицинские осмотры педагогических работников, оплату услуг связи, а также на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. При этом уменьшены расходы на капитальное строительство, мероприятия инвестиционного характера и обслуживание бюджетного долга.Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы сформирован в объеме 9,8 млрд. рублей с ростом к уровню 2017 года на 1,2 млрд. рублей для достижения показателей, определенных «дорожными картами» на 2018 год. Часть средств на эти цели зарезервирована в республиканском бюджете. В то же время недостаток составляет 436 млн. рублей.Средства на социальные выплаты спрогнозированы в сумме 2,4 млрд. рублей с ростом на 408 млн. рублей к уровню текущего года, рассчитанные с учетом изменения численности получателей, а также с учетом повышения республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.В предстоящий период продолжится осуществление государственной поддержки отраслей экономики.Дорожные фонды республики сформированы в объеме 2,1 млрд. рублей. Объем расходов регионального дорожного фонда составит 1,9 млрд. рублей. Расходы муниципальных дорожных фондов сформированы в размере отчислений 10% от акцизов на нефтепродукты в сумме 129,6 млн. рублей.Расходы отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в сумме 1,2 млрд. рублей. В 2018 году вводится новый механизм предоставления финансовой помощи муниципальным образованиям на возмещение разницы в тарифах на коммунальные услуги в жилищном фонде. Подготовлен проект закона о передаче органам местного самоуправления государственных полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию с предоставлением субвенций в объеме 884,5 млн. рублей.Субсидии на господдержку сельского хозяйства частично распределены по субъектам проектом федерального бюджета. На 2018 год республике предусмотрено 162,7 млн. рублей, из них на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития АПК 155 млн. рублей.На финансирование бюджетных инвестиций и на проведение мероприятий инвестиционного характера запланированы расходы в объеме 1 млрд. 64 млн. рублей.В полном объеме обеспечены расходы на софинансирование объектов капитального строительства и мероприятий инвестиционного характера, по которым предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе обеспечение жильем детей-сирот, молодых семей, строительство защитных сооружений г. Йошкар-Олы, реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и мероприятий по содействию созданию новых мест в школах.На погашение кредиторской задолженности, сложившейся при строительстве объектов республиканской адресной инвестиционной программы, предусмотрено 536,1 млн. рублей.На развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности предусмотрено 44,6 млн. рублей.Продолжится реализация проекта по поддержке развития территорий городских и сельских поселений республики, основанных на местных инициативах, на эти цели предусмотрено 25 млн. рублей.Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований предусмотрена в объеме 6 млрд. рублей, с ростом в 1,3 раза к уровню текущего года. Основную долю – 93% в общем объеме финансовой помощи - занимают целевые субсидии и субвенции.

«Законопроект о республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, одобренный на заседании правительства региона, в дальнейшем за подписью Главы Марий Эл будет направлен в Государственное Собрание республики», - в завершении выступления руководителя Минфина добавил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин.

По вопросу «Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» выступила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Горбунова. Согласно докладу, прогноз разработан на основе параметров социально-экономического развития России с учетом тенденций развития республики за прошлый и текущий годы, прогнозных показателей органов исполнительной власти, муниципальных образований, основных бюджетообразующих организаций региона.Прогноз разработан в двух вариантах: базовом и целевом. Для формирования бюджета Республики Марий Эл принят базовый вариант, рекомендованный Правительством Российской Федерации.Среднегодовой темп роста ВРП прогнозируется на уровне 101,5% в год. Его объем в 2020 году достигнет 197 млрд. рублей. Прогнозируемое увеличение в основном будет обеспечено ростом в ключевых отраслях экономики: промышленности и сельском хозяйстве.В среднесрочном периоде власти республики ожидают постепенное восстановление инвестиционной активности организаций. Рост обусловлен реализацией инвестпроектов в различных отраслях реального сектора экономики, основные из которых – проект по расширению обувной фабрики в г. Йошкар-Оле, модернизация завода по производству сухих строительных смесей в г. Звенигове, технологическая модернизация производства Завода полупроводниковых приборов, строительство свиноводческих комплексов Племзавода Шойбулакский», молочной фермы для содержания 10 тыс. коз ООО «Лукоз», завода по производству детского питания ЗАО «Сернурский сырзавод», молочного комплекса на 3 тыс. голов коров СПК «Звениговский» и другие.В ближайшие годы на фоне восстановления темпов роста экономики прогнозируется повышение доходов населения республики. С 20,4 тыс. рублей они должны увеличиться до 22,9 тыс. рублей в 2020 году. Минэкономразвития прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работающих вырастет с 26,3 тыс. рублей до 29,4 тыс. рублей за аналогичный трехлетний период.Также на заседании Правительства Республики Марий Эл были подведены итоги реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, предварительные итоги сельскохозяйственных уборочных работ в текущем году и обсуждены вопросы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения государственной ветеринарной службы РМЭ.