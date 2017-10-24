Победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звезды» определились 28 октября. Ими стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского. Вторые и третьи места соответственно заняли: среди девочек – Агнета Латушкина из Йошкар-Олы и Диана Адигезалова из Екатеринбурга, среди мальчиков – Ваня Макиёв из Белгорода и Адель Набиуллин из Казани.

Агнета Латушкина

«Дети на льду. Звезды»

Илья Авербух, призер Олимпийских игр 2002 года, многократный чемпион России, чемпион мира, чемпион Европы

– это конкурс для совсем юных фигуристов, однако жюри подходило к судейству по всем взрослым критериям. В течение двух месяцев 42 юных фигуриста в возрасте 8-9 лет показывали свое мастерство строгому жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. По результатам трех отборочных туров и зрительского голосования в финале встретились 14 спортсменов (7 девочек и 7 мальчиков). Помимо Татьяны Тарасовой финал оценивали Илья Авербух и Максим Траньков.Зрительское смс-голосование – важное новшество нынешнего сезона. Два дополнительных финалиста, из числа детей, не получивших путевки в финал по мнению профессионального жюри, были выбраны зрителями. Все соревнующиеся были разбиты на 6 групп; только двое участников из каждой группы проходили в финал, а остальные попадали в список зрительского голосования. Таким образом, в финале оказались14 лучших юных фигуристов страны: 12 финалистов (6 мальчиков и 6 девочек) – выбор жюри, и двое, выбранные зрителями.Общая сумма, собранная по итогам платного смс-голосования составила 1 051 850 руб. Все средства направлены в фонд «Линия жизни» для лечения десятилетнего Бежигова Никиты из Саратовской области, проходящего лечение от остеосаркомы в Российском онкологическом научном центре им. Блохина.

«Для меня конкурс этого года преподнес очень много сюрпризов. В частности, мы с представителями Федерации фигурного катания на коньках России открыли для себя много регионов с сильнейшими школами, о которых даже не подозревали. Так, например, победительница конкурса Диана Зубкова из совсем небольшого города Переславль-Залесского продемонстрировала очень хорошую технику катания – прекрасное скольжение, великолепно поставленные прыжки. У проекта «Дети на льду. Звезды», на мой взгляд, огромный потенциал, это был очень успешный сезон, и мы будем очень стараться, чтобы уже на следующий год проект вышел на одном из федеральных каналов».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР и России

«Это был прекрасный сезон, он показал очень большой рост уровня подготовки участников по сравнению с прошлым годом. Многие ребята уже в 8-9 лет показали высочайшую для своего возраста подготовку, они уже прыгают сложные прыжки, демонстрируют прекрасное актерское мастерство в своих номерах, полностью выкладываются на каждом номере. Во многом детское катание даже более искреннее и эмоциональное, чем взрослое. Столько слез, сколько было пролито за эти два месяца, и столько непосредственной детской радости и восторга, мы никогда не увидим ни на каких взрослых соревнованиях».

Елена Доброхотова, директор по маркетингу компании «Ростелеком

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«Проект «Дети на льду. Звезды» для «Ростелекома» - не просто спонсорский проект. Мы выступили его со-организаторами и соавторами совместно с ФФККР. Благодаря нашим возможностям, технологиям и совместным усилиям у нас получился действительно интересный и уникальный проект. Интересный для зрителей, потому что дорогого стоит наблюдать за нашими будущими чемпионами, а я уверена, что среди этих ребят такие чемпионы будут. Интересный всем участникам, потому что это уникальная возможность получить рекомендации от лучших тренеров нашей страны. И я надеюсь, что наш грант в один миллион рублей поможет ребятам достичь еще больших высот».

ТВ-проект «Дети на льду. Звезды » проходил с 1 сентября до конца октября 2017 г. Девять серий проекта были показаны на пяти телеканалах – «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «360», «МАМА», «ВСЕ ТВ» интерактивного ТВ «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru.

«Дети на льду. Звезды»

«Дети на Льду. Звезды»

Всероссийский конкурс– социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию этого вида спорта. Это спортивное телешоу, организованное по принципу соревновательных туров на выбывание. Уже второй год телезрители следят за непридуманными историями замечательных детей, которые, не смотря на свой юный возраст, демонстрируют виртуозное спортивное мастерство и невероятную твердость характера! Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн кастинг.Конкурсанты второго сезонапроходили очные кастинги, организованные в крупных городах всех федеральных округов страны.