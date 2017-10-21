27 октября Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти Республики Марий Эл».

Документ о новой структуре регионального Правительства опубликован на Официальном интернет-портале в сети Интернет.Сами назначения состоятся позже, как того и требует закон: Правительство республики окончательно будет сформировано к 21 ноября (в течение двух месяцев со дня вступления в должность Главы Марий Эл).Александр Евстифеев прокомментировал отличия новой структуры Правительства региона и особенности работы над ней:

«Закон не устанавливает безусловного обязательного требования для регионов РФ согласовывать структуру органов исполнительной власти (Правительства) с федеральными органами власти. Тем не менее, для меня было важно знать мнение Прокуратуры, органов юстиции и Федеральной налоговой службы. Проект соответствующего указа ими был рассмотрен, противоречий законодательству не обнаружено.



Теперь об отличиях новой структуры Правительства от действовавшей ранее. Сократилось количество заместителей Главы Республики – вместо десяти их будет семь. Все заместители являются, что называется, освобожденными, то есть не совмещают должности министров и замов. 6 из них будут работать на территории Марий Эл, один – в Москве, он возглавит Постоянное Представительство Республики. Что касается первых замов, в новой структуре их будет трое.



Количество министерств – тринадцать. При этом произошло изменение в одном из них: вопросы юстиции стали составной частью нового ведомства – министерства по внутренней политике, развитию местного самоуправления и юстиции. Данное решение принято мною, исходя из анализа деятельности прошлого состава Правительства: достаточно большой объем вопросов рассматривается федеральным управлением юстиции по Республике Марий Эл. Вопросов же, которые касаются исключительно региональной компетенции, не так много, и чаще всего они находятся в сфере внутренней политики и местного самоуправления.



Произойдут изменения и в штатном расписании. Я уже неоднократно заявлял об этом ранее, подтверждаю и сейчас: новое Правительство сократится. Это станет возможным благодаря оптимизации. К примеру, у нас ликвидированы должности трех заместителей Главы Республики, а, значит, ликвидированы должности их помощников, специалистов и консультантов, их секретариаты.



Словом, с моей точки зрения, утвержденная структура Правительства Республики полностью соответствует современным управленческим потребностям Марий Эл или, говоря иначе, задачам исполнительной власти региона», - сказал в интервью Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.