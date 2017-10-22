Судьи предварительно провели осмотр автотранспортной техники, проверили ее исправность и документы водителей. Конкурсанты, как и полагается, сдавали теорию и практику.

Чтобы все были в равных условиях, организаторы предусмотрели сдачу экзамена по вождению на одном автомобиле – Лада «Гранта». Набор упражнений стандартный: тронуться с места на эстакаде, параллельная парковка, заезд в условный бокс, «зигзаг» и «змейка». Только вот пройти эту трассу надо было на время, а за каждое нарушение внимательные судьи накидывали участникам штрафные секунды.С теоретическим экзаменом по Правилам дорожного движения практически все участники конкурса справились без особых проблем, это еще раз доказывает, что водители в уголовно-исполнительной системе работают достаточно опытные.После подсчета итоговых баллов выяснилось, что в ведомственном конкурсе победил старший прапорщик внутренней службы Алексей Маклыгин, водитель Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения, уверенно справившийся со всеми заданиями. Ему вручен переходящий кубок «Лучший водитель УФСИН России по Республике Марий Эл» и почетный диплом.

- В конкурсе профмастерства я участвую уже третий раз, но победа стала для меня неожиданной, - признается Алексей. – Хотя со всеми заданиями справился легко. Несмотря на то, что мой водительский стаж более 20 лет, я периодически решаю билеты, проверяю себя и отслеживаю изменения в Правилах дорожного движения.

Алексею удалось опередить соперников Владимира Актубаева (отдел по конвоированию) и Дмитрия Волкова (СИЗО-1), лишь на один балл. Отметим, что они набрали равное количество очков – по 57, но второе место присудили Владимиру Актубаеву, благодаря более быстрому прохождению автодромных препятствий.Начальник жилищно-коммунального управления Сергей Глазырин вручил дипломы призерам, поздравив всех участников конкурса с наступающим профессиональным праздником.