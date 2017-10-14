С приветственным словом от имени первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко к участникам мероприятия обратился заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Сухов.

«Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия мультимедийного исторического парка «Россия - моя история» в городе Казани. Здесь на пересечении древних торговых путей, соединявших Европу и Азию, Запад и Восток, на протяжении многих веков в мире и согласии проживают представители разных народов, религий, культур.

Считаю глубоко символичным, что сегодня в преддверии Дня народного единства, парк «Россия - моя история» открывается именно в Казани, которая сыграла важную роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплочённого народа России.

Уверен, что казанский парк «Россия - моя история» вызовет живой интерес у жителей и гостей города, станет центром притяжения для посетителей всех возрастов, особенно детей и молодёжи.

Желаю вам успехов и всего самого доброго!

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко».

27 октября 2017 года в Казани (Республика Татарстан) на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» торжественно открыт региональный мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», рассказывающий о вехах государства с древнейших времен до современности. Площадь экспозиций парка составляет более 5 500 квадратных метров.В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, муфтий Татарстана и глава ДУМ РТ Камиль Самигуллин.Торжественную церемонию открыла рота барабанщиков Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.Приветственное слово от имени первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко зачитал заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Сухов:Участники и гости парка осмотрели экспозиции, где историко-культурному наследию народов Республики Татарстан с древнейших времен до наших дней уделено особое внимание: отражена история Волжской Булгарии, как мощного государства Поволжья, рассказывается о периоде Золотой Орды и Татарского ханства, формировании и развитии ТАССР.

«Знание отечественной истории, уважение к ней — один из показателей образованности человека и основа патриотизма. Каждый, кто переступит порог музейной экспозиции, убедится в том, что мы живем в великой стране. Одно из главных достоинств проекта — демонстрация неразрывного единства истории России и входящих в нее республик», — сказал на открытии музея президент РТ Рустам Минниханов.

Стоит отметить, что в Историческом парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, сенсорные киоски, кинекты. В подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.Создатели Исторического парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества.Напомним, в День России 12 июня т.г. полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в церемонии открытия первого в Приволжском федеральном округе исторического парка «Россия – моя история» в Уфе (республика Башкортостан).Тогда полпред отметил:

«Страна глубже и величественнее представлена сегодня во всем мире. Почему? В том числе и потому, что мы очень глубоко, трепетно подходим к своей истории. Всем известно, что государство, которое не знает своей истории, не имеет будущего».

Также Михаил Бабич сообщил, что, помимо Казани и Уфы, в Приволжском федеральном округе в ближайший год такие выставки будут открыты в Самаре, Перми, Саратове и Нижнем Новгороде.Напомним, проект «Россия – Моя история» получил начало в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. Тогда выставка была организована в Москве благодаря поддержке Президента Российской Федерации.На сегодняшний день в рамах проекта уже создано четыре экспозиции – «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе (1914-1945)», «Россия – Моя история. 1945–2016». Каждая из них отражает дух времени и представлена в историческом парке.