59 студентов и аспирантов республики, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования, получили именные стипендии Главы Республики Марий Эл.

В отличниках – ребята Волгатеха и МарГУ, республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая, Йошкар-Олинского технологического и медицинского колледжей, лесохозяйственного, строительного, технологического, автодорожного техникумов, Оршанского многопрофильного колледжа имени И.К.Глушкова, техникума сервисных технологий, колледжа индустрии и предпринимательства, училища олимпийского резерва, комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

«Самая большая ценность в республике – наша молодежь. Самые активные представители сегодня в этом зале. Вы – молодые люди, которые мотивированы, нацелены действовать, видите перед собой задачу, достигаете результата, для вас цель и результат всегда существуют не параллельно, а вместе. Я говорю сейчас обо всех наших студенческих коллективах – студенческом братстве и стройотрядах, как составной части студенческой жизни», - сказал Александр Евстифеев, приветствуя участников праздника «Стань успешным!» во Дворце молодежи.

Будущие врачи, учителя, строители, кондитеры, продавцы, артисты и спортсмены – каждый из ребят уже показал себя в профессиональных конкурсах и проектах. Своими успехами в учебе, научно-исследовательской и творческой работе молодежь республики вносит свой вклад в социальное благополучие региона.

«Вы - люди с разным темпераментом, и вы все можете достичь успеха. Мы заинтересованы в том, чтоб ваши темпераменты помогали вам развиваться, и вам взаимно было интересно общаться друг с другом, развиваться, самоутверждаться, приносить пользу республике и стране. Вы счастливые люди. Ваш возраст позволяет вам достигать самых больших высот. Власть республики будет этому всячески способствовать», - подчеркнул Александр Евстифеев.

В своем выступлении Глава республики также поблагодарил родителей, преподавателей и наставников молодых людей, которые помогли ребятам успешно заявить о себе.Отдельные слова благодарности прозвучали студенту Йошкар-Олинского строительного техникума Павлу Казанцеву, участнику Национальной сборной Российской Федерации на мировом чемпионате WorldSkills International – 2017 в Абу – Даби, награжденного медальоном за профессионализм.Павел Казанцев достойно выполнил все задания мирового чемпионата, выстоял в жесткой конкурентной борьбе и впервые среди участников движения в Республике Марий Эл завоевал Медальон за профессионализм на мировом уровне.Все стипендиаты Главы Республики Марий Эл высказали мнение, что это почетное звание станет дополнительным стимулом для их личностного и профессионального роста.Отметим, что стипендия Главы Республики Марий Эл назначается с 1994 года. Претендовать на нее могут ребята, в чьих зачётках не менее 50 процентов пятерок, а в портфолио – достижения в учебе, международных, всероссийских, республиканских олимпиадах и конкурсах по итогам учебного года.Для аспирантов критериями отбора являются авторские открытия, изобретения, научные статьи, участие в экспериментальной деятельности.Именные стипендии выплачиваются из средств республиканского бюджета. Их размер для обучающихся по программам среднего профессионального образования и по дополнительным общеобразовательным программам составляет 1600 рублей, для студентов вузов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры – 2400 рублей, для аспирантов по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 3000 рублей.В рамках посещения праздничного мероприятия для студентов и обучающихся профессионального образования Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев осмотрел выставку и интерактивные площадки, отражающие работу студенческих и молодежных движений в Республике Марий Эл.