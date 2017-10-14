Стрельбище республиканского Управления исполнения наказаний расположено не далеко от Йошкар-Олы, но находится в лесном массиве, а потому электричеством до сегодняшнего дня его обеспечивал дизель-генератор. Прокладывать отдельную линию с проводами и опорами было экономически нецелесообразно.

При этом стрельбище востребовано всеми силовыми структурами Марий Эл: практически ежедневно здесь по плотному графику проводятся занятия. Кроме того, для бойцов спецподразделений предусмотрены ночные стрельбы – и тут без электричества вовсе не обойтись.Выход из положения подсказала природа. По инициативе Александра Семененко, заместителя начальника республиканского Управления исполнения наказаний, была предложена схема обеспечения основных пунктов стрельбища электричеством за счет солнечной энергии. С заказом, приобретением и монтажом основных элементов такой локальной электросети успешно справились сотрудники Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения.

– Прежде с выполнением таких задач мы не сталкивались, поэтому многому пришлось учиться буквально по ходу монтажа, – говорит Алексей Макеев, начальник ЦИТОиВ. – Кроме установки и настройки современной аппаратуры непосредственно на полигоне велись и другие работы, чтобы сделать проведение учебных занятий более комфортным для участников.

Солнечная панель нацелена на точку зенита и имеет два положения – летнее и зимнее, поскольку высота светила над линией горизонта меняется по временам года. При этом устройство строго перпендикулярно солнцу – в таком положении оно максимально эффективно.Электричество, которое вырабатывает солнечная панель, поступает в аккумулятор, накапливающий энергию в течение всего светового дня – даже пасмурного и дождливого. Этого достаточно для освещения огневых рубежей, пунктов выдачи боеприпасов для стрельбы из пистолета и автомата, а также помещения начальника стрельбища. Лампы в сети используются только энергосберегающие.Поскольку основные электрические коммуникации уже проложены, со временем возможна установка дополнительных солнечных панелей, что позволит подключить и другие нужные на полигоне приборы, в том числе компьютеры с программным обеспечением, необходимым для проведения здесь официальных соревнований.Сегодня состоялось первое официальное включение локальной солнечной электростанции, которое подтвердило успешность технологического ноу-хау. Его экономическую целесообразность – весь комплекс в совокупности обошелся примерно в 80 тысяч рублей – сможет подтвердить только дальнейшее использование, а в экологической актуальности оборудования сомнений не было изначально.