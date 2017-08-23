Каждому доводилось, либо предстоит обращаться в различные организации в целях совершения разных юридически значимых действий, потому что человек является участником множества юридических отношений. Например, принятие наследства, государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество, получение различных выплат и т.д.

не обращение в установленный законом срок к нотариусу с заявлением о принятии наследства при том, что наследство по закону фактически принято наследниками; ошибки в фамилии, имени или отчестве наследодателя или лица, обращающегося за совершением иных юридических действий; смерть лица, фактически признавшего отцовство ребёнка, но не успевшего обратиться в ОЗАГС в целях регистрации данного факта

Как правило, человек самостоятельно решает указанные вопросы, поскольку они по общему правилу не представляют особой сложности. Между тем, нередко в процессе совершения данных действий могут возникать различного рода проблемы.В частности,и т.д.

В этом случае желательно обратиться за помощью к квалифицированному юрист у, чтобы он внимательно изучил проблему, представленные документы, установил все юридически значимые обстоятельства, определил какие потребуются доказательства для суда и на основании этого правильно определил, какие правоотношения имеют место в конкретном случае и заявление об установлении, какого именно юридического факта необходимо необходимо составить, т.к. он лучше знает правовые тонкости.

Иногда эти проблемы получается решить в установленном законодательством порядке без обращения в суд. Однако в случае вынесения уполномоченными лицами законного и обоснованного решения об отказе в совершении юридически значимых действий возникает необходимость обращения в суд с заявлением об установлении соответствующего юридического факта.Например, родственных отношений; признания отцовства; принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; владения и пользования недвижимым имуществом; принятия наследства и места открытия наследства и т.д.Нередко юридически неподкованные люди толком не понимают, какое именно обращение необходимо составить в конкретном случае в суд, исковое заявление при наличии спора о праве, или заявление об установлении соответствующего юридического факта, когда спор о праве отсутствует.Помимо этого, само обращение в суд должно отвечать требованиям, установленным законом, чтобы судья не оставил его без движения с соответствующими правовыми последствиями или не вернул обратно лицу, обратившемуся в суд.

Наша юридическая фирма имеет большой и положительный опыт работы по указанной категории гражданских дел.

Приводить, какой - либо конкретный пример из нашей юридической практики в данном случае не имеет смысла, т.к. дела этой категории очень разнообразны и с помощью одного примера невозможно показать читателю, какие многочисленные проблемы могут быть решены, путём обращения в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение.Поэтому, в случае возникновения подобных проблем и не только предлагаем обращаться к нам в целях получения квалифицированной юридической помощи.