После капитального ремонта в пос. Килемары открыта средняя общеобразовательная школа. 26 октября поздравить учащихся и педагогов образовательного учреждения приехал Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Учебный год для детей и преподавателей Килемарской школы начался, как и полагается, 1 сентября. Но все это время здесь продолжались строительные работы: приводили в порядок спортивный и актовый залы. Теперь у школы сразу два спортзала, в которых можно заниматься аэробикой, с удовольствием играть в футбол, волейбол, баскетбол, бегать и прыгать. Отделка помещений и оснащенность спортзалов отвечает всем современным требованиям и нормам. Для школьных занятий спортом, укрепления здоровья детей, достижения ими новых побед созданы все необходимые условия.Реконструкция, завершившаяся на днях, стала первой за 25 лет с момента строительства и введения в эксплуатацию в 1992 году данного здания Килемарской школы. В целом ее капитальный ремонт длился на протяжении пяти месяцев. За это время полностью реконструирован фасад здания, заменены окна, двери и полы, обновлена электрика и вентиляция, в классах, библиотеке и в школьном музее установлена новая мебель. Специализированные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и расходными материалами для лабораторных работ.

«В 2016 году по республиканской программе у нас был обновлен школьный стадион, теперь появилась школа-сказка. По-другому я сказать не могу. Медицинский кабинет, лаборантские, классы химии, физики, биологии, географии – все оснащено. У нас впервые появились электронные доски, мы их сейчас осваиваем, лингафонный кабинет. Мы знаем, что английский язык будет введен в обязательную сдачу экзаменов. Думаем, с таким оснащением, качество знаний наших детей будет выше», - поделилась с Главой Марий Эл Александром Евстифеевым директор Килемарской средней общеобразовательной школы Надежда Столярова.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев побывал в пищеблоке, в школьной столовой, где поинтересовался, как организовано питание учащихся, посмотрел школьный музей, актовый и спортивные залы, а также кабинеты технологии, физики, информатики и английского языка, пообщался с учениками.

«Сегодня можно не включать в школе свет, потому что улыбки детей, родителей, педагогов наполнили здание светом, теплом, уютом. Мы констатируем в высшей степени удачное партнерство или сотрудничество с компанией «Транснефть — Верхняя Волга». Говорим слова благодарности Юрию Леонидовичу не просто за выделенные деньги, но и за контроль, как были освоены средства», - в интервью журналистам отметил Глава республики Александр Евстифеев.

Таких масштабных ремонтных работ в поселковой школе не проводилось никогда. Фактически это новое рождение старой школы. Средства на закупку оборудования, обновление мебели и школьных парт выделило Правительство Республики Марий Эл.Благотворительная финансовая помощь спонсора на проведение капитального ремонта здания и реконструкции кровли образовательного учреждения в размере 128 млн. рублей стала незабываемым подарком к 115-летию со дня образования школы.

«У нас есть программа по ремонту дошкольных образовательных учреждений и школ. Пятый год мы выполняем данные мероприятия. В этом году завершили реконструкцию двух школ – Мосоловской в Рязанской области и Килемарской в Республике Марий Эл. Наш выбор не случаен. Мы тщательно подходим к вопросу, и там, где сложные условия и требуется необходимость их улучшать, компания вкладывает деньги», - поделился генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрий Левин.

Итогом радостного дня стал концерт, организованный учениками. С каждым годом их становится больше. В этом году порог Килемарской школы переступили 70 первоклассников. Всего в образовательном учреждении сейчас обучаются почти 600 детей.