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В Марий Эл провели газ еще к пяти населенным пунктам

24 октября на сайте "ВП" сообщалось, что в Республике Марий Эл в торжественной обстановке был открыт межпоселковый газопровод, объединяющий пять населенных пунктов: пос. Нужъялы, а также деревни Нужъялы, Малые Люльпаны, Яныкайсола и Люльпаны. С голубым топливом теперь будут 633 дома, из них 8 – многоквартирных, а также школа деревни Яныкайсола, котельная которой будет переведена на газ.К началу 2018 года общий процент газификации республики должен составить 88,7 процентов, сельской местности – чуть более 75 процентов. В то время как по стране данные показатели составляют 54 и 48 процентов соответственно.

«На следующий год мы спроектировали пять газопроводов для нашей республики: готовится конкурсная документация на газопровод в Сернурском районе, мы его должны будем в следующем году сдать. И в следующем году мы должны начать строительство двух газопроводов в Куженерском районе, а также газопроводов в Новоторъяльском и Горномарийском районах», - поделился планами гендиректор ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Александр Еремин.

Напомним, что в Волжском районе до сих пор немало домов не обеспечено "голубым топливом".