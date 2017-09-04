Газификация Марий Эл набирает обороты. Сегодня праздник наступил почти для двух тысяч жителей Медведевского района.

В торжественной обстановке был открыт межпоселковый газопровод, объединяющий пять населенных пунктов: пос. Нужъялы, а также деревни Нужъялы, Малые Люльпаны, Яныкайсола и Люльпаны. С голубым топливом теперь будут 633 дома, из них 8 – многоквартирных, а также школа деревни Яныкайсола, котельная которой будет переведена на газ.В официальной церемонии открытия газопровода принял участие Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев. В своей приветственной речи он отметил символичность события: тепло в дома жителей Нурминского и Люльпанского сельских поселений пришло вместе с первым снегом.

«Газ – это, прежде всего, качество жизни, которое обеспечивает, во-первых, безопасность самой жизни. Кроме того, это освобождает руки хозяйки, это чистота в доме, тепло, уют, не нужны дрова и уголь, есть время заняться детьми», - сказал Глава Марий Эл Александр Евстифеев и поблагодарил всех, кто проектировал и строил газопровод.

Общая протяженность новой газовой ветки - двадцать пять с половиной километров. Газопровод сдан в сроки, запланированные проектом. Работы проведены за счет средств «Газпрома» в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». При активном участии региональных властей и населения республики построены разводящие сети к газифицируемым населенным пунктам.

«Пуск этого газопровода состоялся благодаря совместной работе Правительства Марий Эл и «Газпрома». В этом году мы построили 3 газопровода: один в Медведевском районе и два – в Мари-Турекском районе. Этот объект очень хорош для подражания, потому что это синхронный объект, когда в один год сдали и межпоселковый газопровод, и межпоселковые сети, то есть уличные газопроводы. Все потребители, дома подготовлены к пуску газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Александр Еремин.

Семья Макаровых, их дом в числе первых, где зажглось голубое топливо, встречала высоких гостей, приветствуя пирогами, испеченными уже не в печи, а в газовой духовке. За чашкой чая состоялся душевный разговор о новых радостях сельской жизни. Чайный сервиз, подаренный Главой Марий Эл Александром Евстифеевым, долго будет напоминать хозяйке дома о значимом событии в жизни.

«Сегодня важное событие для Медведевского района. Газовики активно продолжили работы по реализации программы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Устойчивое развитие сельских территорий». Это правда развитие, потому что приход газа – это улучшение условий жизни, изменение качества жизни людей. Мы надеемся, что в ближайшие два-три года нам удастся газифицировать республику в полном объеме», - подчеркнул Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

К началу 2018 года общий процент газификации республики должен составить 88,7 процентов, сельской местности – чуть более 75 процентов. В то время как по стране данные показатели составляют 54 и 48 процентов соответственно.

«На следующий год мы спроектировали пять газопроводов для нашей республики: готовится конкурсная документация на газопровод в Сернурском районе, мы его должны будем в следующем году сдать. И в следующем году мы должны начать строительство двух газопроводов в Куженерском районе, а также газопроводов в Новоторъяльском и Горномарийском районах», - поделился планами гендиректор ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Александр Еремин.

С приходом газа в населенные пункты, территории деревень станут более привлекательными для инвесторов. Газификация изменит экономику муниципальных образований. Возможно, что появятся новые высокотехнологичные и энергоёмкие предприятия, а это, в свою очередь, позволит создать рабочие места и улучшить социально-экономические показатели районов.