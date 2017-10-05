Количество пользователей Единого личного кабинета (ЕЛК) «Ростелекома» в Республике Марий Эл превысило 60 тыс. По сравнению с началом 2017 года этот показатель увеличился на 36 %.

«Мы отмечаем рост популярности Личного кабинета. Каждый месяц в нем регистрируются около 1,5 тыс. новых абонентов. Это связано с тем, что у пользователей появилось больше возможностей в решении вопросов по услугам, например, они сразу могут получить ответ посредством онлайн-консультации. Сервис работает круглосуточно и позволяет решить большинство задач по взаимодействию с компанией дистанционно, в любом месте, где есть выход в интернет. Это особенно удобно для тех, кто предпочитает управлять услугами самостоятельно», – отметила и.о. директора по работе с массовым сегментом филиала в РМЭ ПАО «Ростелеком» Елена Норкина.

Единый личный кабинет и его мобильная версия – это персональный онлайн-офис «Ростелекома». Сервисы ЕЛК позволяют клиентам выбирать наиболее оптимальный тарифный план, заказывать новые услуги, получать информацию о текущем балансе, контролировать начисления и платежи, осуществлять оплату услуг связи банковскими картами и электронными деньгами без комиссии с моментальным зачислением денежных средств на лицевой счет.Абоненты, зарегистрированные в личном кабинете, могут стать участниками программы «Бонус», которая позволяет копить баллы и обменивать их на подарки. К примеру, получить дополнительные пакеты минут местной, внутризоновой и междугородной связи, воспользоваться скидкой в размере 25% при оплате «Домашнего интернета», а также расширить перечень опций и сервисов «Интерактивного ТВ».Регистрацию в ЕЛК можно пройти на ресурсе lk.rt.ru или в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком» (доступно вAppStore и Google Play).