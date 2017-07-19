Продолжаем рассказывать про лауреатов республиканского этапа фестиваля МЧС России «Созвездие мужества – 2017». Наш сегодняшний герой – молодой инспектор ГПН, который не боится трудностей, любит заниматься пожарной профилактикой и увлекается театром.Станислав Ямбашев родился в Волжском районе Республики Марий Эл. В школьные годы мечтал о военной карьере, поэтому после 8 класса поступил в суворовское училище в г. Казани. Однако в дальнейшем обстоятельства сложились так, что вместо военного вуза высшее образование пришлось получать в Академии ГПС МЧС России (г. Москва).Однако Станислав не жалеет, что связал свою жизнь со службой в спасательном ведомстве. Выбрав эту профессию, он в определенной мере пошел по стопам отца, который работает водителем пожарного автомобиля, и дяди – сотрудника ведомственной пожарной охраны.После учебы в суворовском училище было несложно привыкнуть к строгим порядкам курсантской жизни в Академии МЧС. Не было проблем ни со строевой, ни с физической подготовкой.После окончания вуза Станислав Ямбашев вернулся в родную республику. Сначала работал в пожарной части, но потом его перевели в пожарный надзор. Сейчас является сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Йошкар-Олы.

«Когда перевели в надзор, я сначала расстроился, - вспоминает Станислав. – Во время учебы в академии мы считали, что лучше быть пожарными. Но, оказалось, что служба в надзорном подразделении тоже интересна».

Так что теперь на вопрос, что же больше всего ему нравится в нынешней работе, инспектор Ямбашев, не раздумывая, отвечает: «Нравится всё!», хотя не скрывает, что сложностей тоже хватает.Будни инспектора государственного пожарного надзора включают в себя работу с документацией, проведение проверок и профилактических мероприятий, выезды по обращениям граждан, осуществление дознания по пожарам.

«Хорошо помню, как пришлось в первый раз работать на пожаре с гибелью, - рассказывает Станислав. – Было как-то не по себе от необходимости осматривать на месте пожара тело погибшего. Раньше никогда не оказывался в таких ситуациях. Но пришлось взять себя в руки».

«Не всегда просто общаться с людьми, выясняя обстоятельства пожаров, -продолжает инспектор. - Кто-то потерял всё в огне, а тебе приходится выспрашивать у него подробности произошедшего. Или иногда виновник пожара, пытаясь скрыть вину, пытается своими показаниями запутать инспектора. Поэтому надо быть хорошим психологом, уметь находить подход к разным людям».

В конце разговора Станислав все-таки признается, какую часть своей работы любит больше всего – профилактику: «Мне нравится ходить в профилактические рейды, рассказывать людям о правилах пожарной безопасности. Иногда в ходе рейда по частному сектору зайдешь к какой-нибудь бабушке, а она: «Ой, милок, спасибо тебе за советы. Посмотри еще, правильно ли у нас печка сделана». Объясняешь подробно, все показываешь. В такие моменты чувствуешь, что твоя работа нужна. Кто-то прислушается, и это поможет избежать пожара».В свободное от службы время Станислав старается не пропускать ни одной премьеры в Марийском национальном театре драмы им. Шкетана: «У меня там друзья работают, которые одновременно со мной в Москве учились. Я – в академии, они – в театральном училище им. Щепкина». Не оставляет без внимания спорт - волейбол, футбол, лыжи. А еще любит прогулки по городу со своей девушкой.