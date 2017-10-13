|
Конкурсант
|
Компетенции
|
Регион
|
награда
|
Рыжов Виктор Андреевич
|
03. Командная работа на производстве
|
Москва
|
medallion
|
Костяшин Дмитрий Константинович
|
03. Командная работа на производстве
|
Брянск
|
medallion
|
Сычугов Сергей Андреевич
|
03. Командная работа на производстве
|
Санкт-Петербург
|
medallion
|
Аксенов Максим Сергеевич
|
04. Мехатроника
|
Челябинск
|
medallion
|
Арапов Александр Римович
|
04. Мехатроника
|
Челябинск
|
medallion
|
Минеев Альберт Эдуардович
|
05. Инженерный дизайн - CAD
|
Республика Татарстан
|
medallion
|
Сатаров Борис Анатольевич
|
06. Токарные работы на станках с ЧПУ
|
Воронежская область
|
medallion
|
Казьмин Александр Сергеевич
|
07. Фрезерные работы
|
Воронежская область
|
medallion
|
Яхин Рафаэль Амиревич
|
08. Камнетесное дело
|
Республика Башкортостан
|
бронза
|
Дербенева Анна Алексеевна
|
09. ИТ-решения для бизнеса
|
Кировская область
|
золото
|
Миндигалиев Вадим Фаткуллович
|
10. Сварочные технологии
|
Челябинск
|
medallion
|
Уханкин Михаил Викторович
|
12. Облицовка плиткой
|
Краснодарский край
|
medallion
|
Шевченко Максим Николаевич
|
15. Сантехника и отопление
|
Москва
|
medallion
|
Кадников Максим Сергеевич
|
16. Электроника
|
Свердловская область
|
medallion
|
Ларин Константин Викторович
|
17. Веб-разработка
|
Челябинск
|
золото
|
Глазунов Роман Владимирович
|
18. Электромонтаж
|
Новосибирская область
|
medallion
|
Казанцев Павел Вячеславович
|
20. Кирпичная кладка
|
Республика Марий Эл
|
medallion
|
Пискунов Даниил Александрович
|
21. Сухое строительство и штукатурные работы
|
Краснодарский край
|
medallion
|
Ячменева Ольга Николаевна
|
22. Малярные и декоративные работы
|
Тюмень
|
medallion
|
Дюбанов Андрей Дмитриевич
|
23. Мобильная робототехника
|
Республика Татарстан
|
серебро
|
Фадеев Павел Андреевич
|
23. Мобильная робототехника
|
Республика Татарстан
|
серебро
|
Бондаренко Виталий
|
25. Столярное дело
|
Краснодарский край
|
medallion
|
Степин Никита Андреевич
|
27. Ювелирное дело
|
Москва
|
золото
|
Костиков Егор Алексеевич
|
29. Парикмахерское искусство
|
Москва
|
серебро
|
Требникова Алина Валентиновна
|
30. Прикладная эстетика
|
Москва
|
medallion
|
Кожинова Елена Сергеевна
|
31. Технологии моды
|
Ульяновская область
|
medallion
|
Кириллин Степан Игоревич
|
32. Кондитерское дело
|
Республика Саха (Якутия)
|
medallion
|
Баранова Наталья Васильевна
|
35. Ресторанный сервис
|
Челябинск
|
medallion
|
Поляков Вадим Владимирович
|
38. Холодильная техника и кондиционирование
|
Республика Татарстан
|
золото
|
Шмаков Леонид Федорович
|
39. Сетевое и системное администрирование
|
Тюмень
|
золото
|
Беликова Анна Николаевна
|
40. Графический дизайн
|
Москва
|
Medallion
|
Нуршинов Умар Ширинович
|
44. Визуальный мерчендайзинг
|
Челябинск
|
серебро
|
Рыжиков Владислав Игоревич
|
46. Бетонные строительные работы
|
Москва
|
Medallion
|
Леонтьев Максим Викторович
|
46. Бетонные строительные работы
|
Москва
|
Medallion
|
Ларионов Николай Николаевич
|
49. Обслуживание грузовой техники
|
Москва
|
серебро
|
Шмонин Глеб Александрович
|
Экспедирование грузов
|
Москва
|
золото
|
Ким Анастасия Станиславовна
|
3D моделирование для компьютерных игр
|
Челябинск
|
Medallion