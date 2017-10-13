22/10/2017

Житель Марий Эл показал качественный уровень подготовки на WorldSkills 2017 в Абу-Даби

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла 5 место. Результаты четырёхдневной борьбы за награды среди представителей 77 стран мира объявили сегодня на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби.





Россия подтвердила своё лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям ИТ-решения для бизнеса, Веб-разработка, Ювелирное дело, Холодильная техника и системы кондиционирования, Сетевое и системное администрирование, Экспедирование грузов.



Четыре серебряные медали Россия завоевала по компетенциям Мобильная робототехника, Парикмахерское искусство, Визуальный мерчандайзинг и витринистика, Обслуживание грузовой техники.



Единственная «бронза» досталась России по компетенции Камнетёсное дело. Награду «Best of nation» как лучший представитель страны получил обладатель золотой медали по веб-разработке Константин Ларин из Челябинска.



Помимо традиционных медалей, российская сборная завоевала 21 медальон за профессионализм. Такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием и показали качественный средний уровень профессиональной подготовки.



Соревнования проходили с 14 по 19 октября в международном выставочном центре Adnec в Абу-Даби. В чемпионате мира приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего на WorldSkills Abu Dhabi 2017 были представлены 52 компетенции. Сборная России впервые приняла участие по всем дисциплинам.



Национальная сборная WorldSkills Russia в составе 58 конкурсантов в третий раз представляет свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй – в бразильском Сан-Паулу, откуда вернулась на родину с 6 медальонами за профессионализм.







Лучший представитель России среди победителей WorldSkills Abu Dhabi 2017 доставит флаг чемпионата на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. Там состоится официальное чествование флага WorldSkills, где будет дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills». Далее флаг чемпионата отправится на Международную космическую станцию и вернется на Землю 27 февраля 2018. После этого флаг охватит 33 предыдущих города-организатора и все 85 субъектов РФ, откуда отправится на церемонию открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019.



Чемпионат мира WorldSkills Competition в 2019 году пройдёт в России. Это решение было принято на голосовании генеральной ассамблеи на чемпионате мира в Сан-Паулу в 2015 году. Казань обошла Париж и бельгийский Шарлеруа. 45-ый чемпионат мира пройдёт с 29 августа по 3 сентября и соберёт более 1500 участников из более чем из 60 стран мира.



Россия подтвердила своё лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям ИТ-решения для бизнеса, Веб-разработка, Ювелирное дело, Холодильная техника и системы кондиционирования, Сетевое и системное администрирование, Экспедирование грузов.Четыре серебряные медали Россия завоевала по компетенциям Мобильная робототехника, Парикмахерское искусство, Визуальный мерчандайзинг и витринистика, Обслуживание грузовой техники.Единственная «бронза» досталась России по компетенции Камнетёсное дело. Награду «Best of nation» как лучший представитель страны получил обладатель золотой медали по веб-разработке Константин Ларин из Челябинска.Помимо традиционных медалей, российская сборная завоевала 21 медальон за профессионализм. Такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием и показали качественный средний уровень профессиональной подготовки.Соревнования проходили с 14 по 19 октября в международном выставочном центре Adnec в Абу-Даби. В чемпионате мира приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего на WorldSkills Abu Dhabi 2017 были представлены 52 компетенции. Сборная России впервые приняла участие по всем дисциплинам.Национальная сборная WorldSkills Russia в составе 58 конкурсантов в третий раз представляет свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй – в бразильском Сан-Паулу, откуда вернулась на родину с 6 медальонами за профессионализм.В рамках церемонии закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017 флаг чемпионата мира торжественно был передан России как хозяйке следующего, 45-ого первенства. Организаторы чемпионата в ОАЭ передали эстафету Казани. Флаг приняли вице-премьер РФ Ольга Голодец, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и мэр Казани Ильсур МетшинЛучший представитель России среди победителей WorldSkills Abu Dhabi 2017 доставит флаг чемпионата на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. Там состоится официальное чествование флага WorldSkills, где будет дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills». Далее флаг чемпионата отправится на Международную космическую станцию и вернется на Землю 27 февраля 2018. После этого флаг охватит 33 предыдущих города-организатора и все 85 субъектов РФ, откуда отправится на церемонию открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019.Чемпионат мира WorldSkills Competition в 2019 году пройдёт в России. Это решение было принято на голосовании генеральной ассамблеи на чемпионате мира в Сан-Паулу в 2015 году. Казань обошла Париж и бельгийский Шарлеруа. 45-ый чемпионат мира пройдёт с 29 августа по 3 сентября и соберёт более 1500 участников из более чем из 60 стран мира. Победители и призеры 44-го чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 (сборная России):

Конкурсант Компетенции Регион награда Рыжов Виктор Андреевич 03. Командная работа на производстве Москва medallion Костяшин Дмитрий Константинович 03. Командная работа на производстве Брянск medallion Сычугов Сергей Андреевич 03. Командная работа на производстве Санкт-Петербург medallion Аксенов Максим Сергеевич 04. Мехатроника Челябинск medallion Арапов Александр Римович 04. Мехатроника Челябинск medallion Минеев Альберт Эдуардович 05. Инженерный дизайн - CAD Республика Татарстан medallion Сатаров Борис Анатольевич 06. Токарные работы на станках с ЧПУ Воронежская область medallion Казьмин Александр Сергеевич 07. Фрезерные работы Воронежская область medallion Яхин Рафаэль Амиревич 08. Камнетесное дело Республика Башкортостан бронза Дербенева Анна Алексеевна 09. ИТ-решения для бизнеса Кировская область золото Миндигалиев Вадим Фаткуллович 10. Сварочные технологии Челябинск medallion Уханкин Михаил Викторович 12. Облицовка плиткой Краснодарский край medallion Шевченко Максим Николаевич 15. Сантехника и отопление Москва medallion Кадников Максим Сергеевич 16. Электроника Свердловская область medallion Ларин Константин Викторович 17. Веб-разработка Челябинск золото Глазунов Роман Владимирович 18. Электромонтаж Новосибирская область medallion Казанцев Павел Вячеславович 20. Кирпичная кладка Республика Марий Эл medallion Пискунов Даниил Александрович 21. Сухое строительство и штукатурные работы Краснодарский край medallion Ячменева Ольга Николаевна 22. Малярные и декоративные работы Тюмень medallion Дюбанов Андрей Дмитриевич 23. Мобильная робототехника Республика Татарстан серебро Фадеев Павел Андреевич 23. Мобильная робототехника Республика Татарстан серебро Бондаренко Виталий 25. Столярное дело Краснодарский край medallion Степин Никита Андреевич 27. Ювелирное дело Москва золото Костиков Егор Алексеевич 29. Парикмахерское искусство Москва серебро Требникова Алина Валентиновна 30. Прикладная эстетика Москва medallion Кожинова Елена Сергеевна 31. Технологии моды Ульяновская область medallion Кириллин Степан Игоревич 32. Кондитерское дело Республика Саха (Якутия) medallion Баранова Наталья Васильевна 35. Ресторанный сервис Челябинск medallion Поляков Вадим Владимирович 38. Холодильная техника и кондиционирование Республика Татарстан золото Шмаков Леонид Федорович 39. Сетевое и системное администрирование Тюмень золото Беликова Анна Николаевна 40. Графический дизайн Москва Medallion Нуршинов Умар Ширинович 44. Визуальный мерчендайзинг Челябинск серебро Рыжиков Владислав Игоревич 46. Бетонные строительные работы Москва Medallion Леонтьев Максим Викторович 46. Бетонные строительные работы Москва Medallion Ларионов Николай Николаевич 49. Обслуживание грузовой техники Москва серебро Шмонин Глеб Александрович Экспедирование грузов Москва золото Ким Анастасия Станиславовна 3D моделирование для компьютерных игр Челябинск Medallion

Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” Источник - Нравится

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