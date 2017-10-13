20/10/2017

Лучшие работники сельского хозяйства Республики Марий Эл получили награды

Сегодня в Академическом русском театре драмы им. Г.Константинова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.





За час до собрания на первом этаже театра разместилась выставочная композиция предприятий агропромышленного комплекса Республики Марий Эл, в это же время в фойе второго этажа гостей встречали звуки гусли и флейты в исполнении местных ансамблей.



Поздравить тружеников села приехал исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин. От имени Главы республики Александра Евстифеева он обратился ко всем присутствующим.

За час до собрания на первом этаже театра разместилась выставочная композиция предприятий агропромышленного комплекса Республики Марий Эл, в это же время в фойе второго этажа гостей встречали звуки гусли и флейты в исполнении местных ансамблей.Поздравить тружеников села приехал исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин. От имени Главы республики Александра Евстифеева он обратился ко всем присутствующим. «Радует, что свой профессиональный праздник вы встречаете хорошими результатами. Несмотря на сложные погодные условия текущего года, собран хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, овощей, заготовлены корма для животных, наращиваются объёмы производства продукции животноводства. Всё это обеспечивает надёжный уровень импортозамещения и исполнение Доктрины продовольственной безопасности страны», - сказал Сергей Сметанин.





Высокие гости вручили награды лучшим работникам сельскохозяйственной отрасли Республики Марий Эл.



С приветственными словами к собравшимся обратился и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Юрий Сидыганов, заместитель Председателя Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Мухин и Главный Федеральный инспектор по Республике Марий Эл Петр Журавлев.Высокие гости вручили награды лучшим работникам сельскохозяйственной отрасли Республики Марий Эл.

Источник - Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Нравится

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