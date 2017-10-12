Теме развития молочного скотоводства в Республике Марий Эл было посвящено сегодняшнее совещание представителей агропромышленных предприятий отрасли с участием директора Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харона Амерханова.

Перед тем, как встретиться с марийскими аграриями, федеральный чиновник лично посетил несколько предприятий данного направления в Республике Марий Эл.

«Молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений Министерства сельского хозяйства и правительства России. Об этом сказано в государственной программе развития сельского хозяйства и Доктрине государственной безопасности. Этот вопрос стоит на контроле у Главы государства. В целом на агропромышленный комплекс выделяется 242 млрд.рублей. По последней информации, еще 20 млрд. добавлено по поручению Президента России. Государство делает все, чтобы поддержать нашего товаропроизводителя. А мы, как производители, должны дать сигнал, что способны произвести столько и обеспечить свое население молоком и мясом», - сообщил Харон Амерханов.

По словам Харона Адиевича, крупные сельхозпроизводители в Марий Эл развиваются хорошими темпами. Задача ближайшего времени - дать импульс развитию крестьянских и фермерских хозяйств.

«Республике Марий Эл необходимо развивать молочное скотоводство. На 400, 300, 200 коров – вот такие комплексы. Они очень эффективны, гигантские фермы строить нет целесообразности. В республике разработана программа молочного скотоводства, надеюсь, что она будет принята с соответствующим финансовым сопровождением, а Министерство сельского хозяйства России будет полностью поддерживать и софинансировать такого рода программы, поскольку инвестиционные проекты пользуются большим спросом, поддерживается и племенная работа в молочном скотоводстве. Эти меры дают возможность работать и делать выводы, что перспектива у развития молочного скотоводства, конкретно в Республике Марий Эл достаточно высокая», - добавил руководитель российского Департамента животноводства и племенного дела.

На совещании собравшиеся обсудили ряд важных вопросов в развивающейся отрасли. Опытом реализации стратегии инвестиционного развития молочного животноводства поделился генеральный директор ЗАО Племзавод «Семеновский» Александр Козырев, о воспроизводстве стада крупного рогатого скота рассказал председатель СХПК СХА «Первое Мая» Аркадий Новиков. Были обсуждены вопросы совершенствования селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого скота, особенности подготовки кадров для сферы производства продукции животноводства. Кировские коллеги рассказали о получении максимальной молочной продуктивности на кормах урожая 2017 года.Итоги дня подвёл министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Юрий Сидыганов.

«Руководители такого ранга как Харон Амерханов нечасто приезжают к нам в республику. Учитывая, что в Марий Эл достаточно успешно развивается и птицеводство, и свиноводство, но есть определенные проблемы в молочном животноводстве, сегодня деловая программа в большей степени касалась именно этой сферы. В первую очередь посмотрели уникальную ферму по развитию козоводства в Сернурском районе в ООО «Лукоз». Харон Адиевич был приятно удивлен, что там такая высокая культура содержания животных и производства, пообещав всемерно поддерживать развитие козоводства в республике, в том числе на уровне Министерства сельского хозяйства РФ. В рамках деловой программы мы посетили племзавод «Семеновский». Посмотрели строящийся объект: новую ферму на 400 голов дойного стада и плюс 200 голов нетелей. Харон Амерханов отметил, что племзавод динамично развивается, а также остался восхищен кумысной фермой, развитием коневодства. Директор департамента животноводства отметил, что сохраняется государственная поддержка по тем направлениям, которые были заложены в соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозом Республики Марий Эл. И я надеюсь, что та поддержка на 2018 год, и программа животноводства позволит нам успешно и эффективно решать проблемы по развитию нашего молочного скотоводства», - сказал Юрий Сидыганов.

Юрий Николаевич также отметил, что сейчас программа по развитию животноводства проходит согласования в министерстве финансов и министерстве экономического развития республики.

«Минэкономразвития уже прислало положительное заключение, идет работа в комиссиях по формированию бюджета. И те цифры, которые были заложены в бюджете на Министерство сельского хозяйства РМЭ на развитие молочного скотоводства, найдут свое отражение в бюджете на 2018 год. Цифру пока озвучивать не буду, она расчетная на 200 млн., если это будет расчетная цифра, то будет здорово, но будем надеяться, что нашу программу поддержат», - добавил в заключении Юрий Сидыганов.