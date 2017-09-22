После вмешательства регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл объявлен тендер на разработку проектной документации на строительство дороги до деревни Ирмарь Куженерского района. Данная дорога два месяца назад возглавила рейтинг «убитых» дорог региона, направленный в адрес правительства республики.

В мае текущего года в марийское отделение Общероссийского народного фронта обратились жители Куженерского района, обеспокоенные отсутствием дороги между населенными пунктами Шой-Шудумарь – Ирмарь. В своем письме они указали, что из-за отсутствия дороги больше всего от бездорожья страдают дети школьного возраста, которым приходится ежедневно и в снежную зиму, и в весеннюю слякоть преодолевать трехкилометровый путь, чтобы сесть за парты Шой-Шудумарьской школы. В школе имеется автобус для подвоза детей, но так как дороги нет, он не заезжает в деревню.Кроме того, людям преклонного возраста в случае болезни до машин скорой помощи приходится добираться своими силами через овраг до соседней деревни Чодраял.Общественники проинспектировали участок, встретились с населением и призвали людей активней подключаться к проекту, проголосовав за ремонт дороги на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За месяц данный участок набрал более 380 голосов и возглавил региональный рейтинг «убитых» дорог.Активисты ОНФ направили рейтинг в адрес регионального правительства и попросили учесть предложения о включении в планы ремонта на 2017–2018 гг. дорог, находящихся в ненормативном состоянии. И мнение общественников было учтено. На сайте «РосТендер» размещен тендер на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога Шой-Шудумарь − Ирмарь Куженерского района Марий Эл». Стоимость тендера – 2 млн 371 тыс. руб.

«Это первый и очень важный шаг в решении проблемы жителей деревни. При наличии проекта муниципальная дорога сможет участвовать как в региональных, так и федеральных программах. Мы продолжим следить за ситуацией и по итогам региональной конференции ОНФ обратимся в региональное правительство с просьбой ускорить строительство долгожданной дороги», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Марий Эл Валерий Ершов.

Напомним, проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» реализуется в регионе с февраля текущего года. За это время жители Марий Эл на карте проекта обозначили 343 участка дорог, из которых уже отремонтировано более 50. Также по ряду муниципальных образований сформированы планы ремонта на 2018 г.