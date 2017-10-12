В центре внимания вопросы антитеррористической защищенности объектов воздушного, водного и железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры в регионах Приволжского федерального округа.

18 октября 2017 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провёл в Нижнем Новгороде заседание Коллегии по вопросам безопасности. Темой обсуждения стала антитеррористическая защищенность объектов воздушного, водного и железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры в регионах ПФО. Участие в мероприятии приняли руководители правоохранительных и силовых структур округа, органов государственной власти.Михаил Бабич напомнил, что Президентом Российской Федерации одной из основных угроз государственной и общественной безопасности определена деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная, в том числе, на уничтожение или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры. В этой связи обеспечение транспортной безопасности, особенно в свете предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, приобретает особое значение.

«В силу географического положения, экономической развитости и привлекательности регионов у нас сконцентрированы все виды перевозок с довольно внушительным пассажиропотоком и грузооборотом. Округ буквально пронизан транспортными магистралями воздушного, железнодорожного и водного сообщения», - отметил полномочный представитель.

Он также подчеркнул, что в регионах округа сформирована и продолжает совершенствоваться нормативная база в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на объектах транспортной инфраструктуры, организовано систематическое рассмотрение результатов соответствующих проверочных мероприятий, совершенствуется механизм взаимодействия и обмена информацией между госорганами.Однако, добавил Михаил Бабич, недостатков в работе по обеспечению безопасности объектов транспортного комплекса более чем достаточно.

«Вызывает тревогу ситуация, связанная с недостаточно эффективным планированием мероприятий в сфере транспортной безопасности в программах профилактики правонарушений и борьбы с преступностью со стороны региональных органов исполнительной власти», - обозначил полпред.

В ходе работы Коллегии были подробно разобраны и другие проблемные вопросы в сфере обеспечения транспортной безопасности и безопасности граждан, а также вопросы противодействия коррупции.Полномочный представитель Президента России в ПФО призвал активизировать деятельность правоохранительных и контрольных органов, силовых структур, органов исполнительной власти по обеспечению транспортной безопасности с учетом появления новых технологий и возможностей, рассмотреть вопросы интеграции технических средств обеспечения безопасности в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», создаваемый в стране по поручению Главы государства.