В кадетском классе по линии ГИБДД прошел урок по Правилам дорожного движения.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период начала нового учебного в кадетском классе по линии Госавтоинспекции прошли занятия по правилам дорожного движения.
Для учащихся сотрудники ГИБДД провели обучающее занятие, на котором рассказали ребятам о важности взаимодействия пешехода и водителя, о правилах перехода проезжей части и разобрали типовые ошибки, которые допускают пешеходы. Кроме того, кадетам был продемонстрирован фильм, снятый на основе реальных нарушений участниками дорожного движения. После просмотра фильма ребята активно обсудили каждый факт нарушения и как можно было бы избежать подобных нечастных случаев. В свою очередь, автоинспекторы напомнили детям, как правильно и безопасно вести себя на дороге, рассказали об опасностях, подстерегающих пешеходов, о правилах безопасного поведения на улицах города, в общественном транспорте, во время езды на велосипеде или роликах.
«Встреча пешехода и водителя на дороге должна быть обдуманной. Каждый из участников должен учитывать действия противоположной стороны, а не полагаться только на правила дорожного движения или свои навыки», - напомнила старший инспектор по пропаганде майор полиции Ирина Цепаева.