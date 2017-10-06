17 октября 2017 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента Российской Федерации Михаил Бабич открыл расширенное совещание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которое было посвящено вопросам совершенствования системы саморегулирования и ценообразования в строительстве, повышения эффективности капитальных вложений за счет внедрения экономически эффективной проектной документации повторного применения. Совещание провел Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

В работе заседания также приняли участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Ростехнадзора, Ассоциаций «Национальное объединение строителей» и «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», строительных организаций и учреждений, руководители региональных органов власти, а также врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл Михаил Леонтьев и руководитель Управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Республики Марий Эл Лев Зверев.Открывая совещание, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отметил высокую актуальность темы проводимого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации мероприятия в связи с тем, что «положение дел в строительной сфере после известных всем кризисных явлений 2014-2015 годов в целом остается непростым».Он также напомнил, что в последнее время довольно серьезно скорректировано законодательство в сфере саморегулирования в строительной отрасли, ценообразования и применения проектной документации повторного использования.

«Теперь сметная стоимость должна формироваться по результатам мониторинга цен строительных ресурсов, которые должны быть опубликованы в информационной системе ценообразования ФГИС ЦС до 15 декабря текущего года. Надеемся, что это позволит уйти от имеющих место перекосов при формировании начальной стоимости проектов по капитальному строительству», - подчеркнул полномочный представитель.

Также, Михаил Бабич проинформировал участников совещания о том, что проведена верификация сведений о перечнях юридических лиц, которые должны представлять сведения о стоимости строительных ресурсов в информационную систему. В настоящее время во ФГИС ЦС содержатся данные о 2,7 тыс. таких организаций Приволжского федерального округа (всего по России – 22 тыс.).В своём выступлении полномочный представитель также затронул тему формирования системы экономически-эффективной проектной документации повторного применения и подчеркнул, что аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе поддерживает взятый Минстроем России курс на реформирование данной сферы и готов оказать необходимую поддержку при взаимодействии с регионами округа.В свою очередь Михаил Мень напомнил участникам совещания, что сегодня формируется новый для России институт регулирования профессиональной деятельности, появление которого является частью реформы по совершенствованию системы саморегулирования. С 1 июля 2017 года введен национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и национальный реестр специалистов в области строительства.Он добавил, что в рамках проводимой реформы введена и коллективная ответственность за ущерб, связанный с ненадлежащим исполнением договорных обязательств застройщиками.